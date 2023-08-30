谷歌云AIGC大提升！Vertex AI提供Claude 2等第三方模型,PaLM 2升级

文章概要: 1. 谷歌正在扩展其云AI产品，提供第三方模型如Meta的Llama2和Anthropic的Claude2。 2. 谷歌宣布PaLM2现已支持38种语言和32K上下文窗口，提升性能。 3. 谷歌还扩展了AI模型自定义 offerings，如PaLM2支持微调，Imagen支持“风格调优”。

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:在美国旧金山举办了 Google Cloud Next ’23大会上，谷歌推出了 多款新品及更新，其中生成式AI成为本次大会的核心主题。除了推出推出新型 AI 芯片 Cloud TPU v5e，谷歌云推出一系列开发者工具 Vertex AI 的新功能。

支持新模型

谷歌宣布了一个更加开放的云AI平台:该公司现在除了自己的PaLM语言模型，还提供了Meta的Llama2和Anthropic的Claude2等第三方模型。根据谷歌介绍，其Vertex AI平台将提供适用于各种任务的100多个主要AI模型。

谷歌加入了微软和亚马逊云服务提供商的行列，后两者也都提供来自多个供应商的AI模型。微软拥有OpenAI的GPT模型的独家访问权，而谷歌拥有其PaLM模型的独家使用权。通过提供各种AI模型，云供应商希望能增加其云市场份额。能提供尽可能多的模型并提供独家产品对成为最有吸引力的AI应用开发平台很重要，这可以给其云业务带来强大支持。在GPT-5发布之前，谷歌可能会通过即将推出的Gemini多模态模型进行进一步推广。

PaLM2升级32K 上下文窗口

谷歌还宣布PaLM2现已可提供38种语言版本，并支持32K上下文窗口。这使PaLM2与GPT-4相当，后者的OpenAI ChatGPT 企业版也是32K上下文窗口。更大的上下文窗口使模型可以同时处理更多文本，从而能分析更大的文档或撰写更长的文章。Anthropic的Claude2当前提供了最大的100K上下文窗口。

Codey的质量提高

根据谷歌介绍，其AI代码生成器Codey在最流行的编程语言中提高了25%的代码生成质量。

Imagen更新

生成图像系统Imagen也得到了更新，现在可以生成更精致的图像，并提供新功能如图像编辑、添加字幕以及回答图像的视觉问题等。

水印功能SynthID

Imagen还将获得Deepmind的实验性水印功能SynthID。利用 SynthID 的工具，可以在 AI 生成的图像中嵌入人眼不可见的水印，但可以用专门的人工智能检测工具检测出来，以便于区分真实和虚假的内容。该工具已经在谷歌云平台上向部分客户开放。

PaLM2支持微调

谷歌还在扩展其AI模型定制化服务。PaLM2的语言模型现在支持fine-tuning微调，包括GPT-3.5和ChatGPT中使用的强化学习人类反馈（RLHF）。通过“风格调优”，企业可以用10个或更少的图像示例定制谷歌Imagen，使其匹配企业品牌风格。

广泛推出Duet AI

Duet AI 是 Google 针对 Google Workspace 和 Google Cloud 的通用聊天机器人，也正在更广泛地推出。该AI软件可帮助用户在谷歌文档、电子表格和幻灯片中进行编程和内容创建。Duet AI企业版现在在工作区以每个用户30美元的价格提供。根据谷歌介绍，任何个人或公司数据都不会用于训练该AI，Duet AI目前已有100多万用户。

谷歌云大会内容:https://blog.google/products/google-cloud/cloud-next-2023/

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