英国初创公司推出人工智能设计的癌症免疫疗法

本文概要: 1. 英国生物技术初创公司Etcembly使用生成式AI在11个月内设计了新型癌症免疫疗法ETC-101。 2. ETC-101针对多种癌症中存在、健康组织中不存在的肿瘤抗原PRAME。 3. Etcembly计划在2025年左右将ETC-101等项目进入人体临床试验阶段。

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:最近，英国生物技术初创公司Etcembly宣布，他们使用生成式人工智能平台EMLy在创纪录的11个月时间内设计出了一种新的癌症免疫疗法候选药物ETC-101。这相比传统方法需要2年多时间，新方法显著缩短了时间。

ETC-101是一种双特异性T细胞接合剂，可以连接T细胞和肿瘤细胞。它的靶点是肿瘤相关抗原PRAME，这种抗原存在于多种癌症中，但在健康组织中不存在。ETC-101作为T细胞和肿瘤细胞之间的桥梁，可以激活T细胞产生细胞毒性蛋白质，导入肿瘤细胞并诱导肿瘤细胞凋亡。

Etcembly声称，他们的人工智能平台EMLy可以快速生成和优化针对肿瘤抗原的T细胞受体疗法。EMLy通过扫描数亿个T细胞受体序列，加速了候选药物的设计，并有望降低后期临床试验失败的可能性。免疫疗法先驱Bent Jakobsen预计这种AI技术将可以“扫除障碍”，极大地加速T细胞受体领域的研究。

Etcembly计划在2025年左右将ETC-101等项目进入人体临床试验阶段。这家英国初创公司已获得机构和私人投资者的资助，也加入了Nvidia Inception计划。可以预见，借助强大的生成式AI，肿瘤免疫疗法的设计将更高效、更精准，为癌症患者带来新的治疗选择。

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