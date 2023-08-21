网易AI算法、恰似chats手机端应用软件获批登记

OpenAI、微软、谷歌和许多初创公司都推出了他们的聊天机器人，其中有些在某些领域比其他机器人表现更好。虽然OpenAI的ChatGPT-4是付费订阅，但微软的必应也基于GPT-4，是免费提供的。微软还在为必应AI开发「无搜索」支持，这可以让基于搜索引擎的AI表现得更像ChatGPT。