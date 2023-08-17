Tabnine推出AI助手Tabnine Chat 加快代码交付速度

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:Tabnine 推出了 Tabnine Chat，这是一款企业级的以代码为中心的聊天应用程序，可以让开发人员使用自然语言与 Tabnine 的 AI 模型进行交互。

该应用程序可以无缝集成到开发人员的集成开发环境（IDE）中，扩展了其功能，可以使用现有的代码进行解释，搜索代码库，并根据自然语言规范生成新代码。 Tabnine Chat 的一个重要亮点是它对安全性和合规性的强调。

体验地址：https://www.tabnine.com/#ChatSection

该功能满足各种企业要求，保护私有代码库、允许的开源代码和堆栈溢出查询。Tabnine Chat 的前端是一个 React 应用程序，嵌入在 Web 视图中，目前在 VS Code 和 JetBrains IDE 中可用，并支持所有编程语言。

该功能还提供了安全和合规性，环境保证了代码的隐私和安全。Tabnine Chat 在 IDE 中运行，与开发人员正在进行的代码集成。此外，Tabnine 企业用户可以将他们的代码库链接到该应用程序，以提高生产力。总体而言，Tabnine Chat 的推出为开发人员和 AI 之间的无缝对话铺平了道路，并为先进的编码交互带来了期待。

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