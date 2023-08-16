一加Ace 2 Pro发布 搭载骁龙8 Gen2售价2999元起

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:一加Ace2Pro正式发布，售价分别为12+256GB售价2799元，16+512GB售价3399元，24+1TB售价3999元。

该机搭载了高通骁龙8Gen2移动平台，最高可达24GB内存。为了充分发挥大内存的性能，一加Ace2Pro还自研了内存基因重组技术。

在超大内存和独家自研的内存基因重组技术加持下，一加Ace2Pro16GB内存版本72小时后台保活应用数量是31个，24GB内存版本72小时后台保活应用数量是41个。

在散热方面，一加Ace2Pro搭载全球首个航天级散热系统天工散热系统，结合行业首个万级超大VC、航天级散热材料以及航天级散热结构，将散热跨越式带入三维散热时代，出色的散热能力让一加Ace2Pro获得全球首个莱茵高效散热认证。

一加Ace2Pro还采用了京东方全新的Q9旗舰屏，分辨率为12402772，前置1600万像素，后置5000万800万200万三摄，主摄支持OIS光学防抖，电池是5000毫安时，支持150W有线闪充。

售价方面，12GB+256GB 版本2999元、16GB+512GB 版本3399元、24GB+1TB 版本3999元。

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