大型跨国公司转向生成式人工智能来管理供应链

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日消息:据 FT 消息，包括联合利华、西门子和马士基在内的一些世界上最大的公司，越来越多地利用人工智能（AI）来应对复杂的供应链问题，并解决与地缘政治紧张局势、环境和人权问题相关的挑战。

供应链管理中使用人工智能已经普遍存在了几年，但生成式 AI 技术的出现为自动化开辟了新的机会。在疫情大流行以及地缘政治紧张局势加剧的背景下，跨国公司意识到需要密切监控其供应商和客户。

此外，像德国这样规定环境和人权尽职调查的新供应链法律推动了公司在供应链管理方面进行 AI 投资。生成式 AI 技术在构建聊天机器人和其他软件方面发挥了重要作用，可以自动化协商和回应人类的查询。

例如，马士基为 Pactum 提供了资金支持，这是一家位于旧金山的初创公司，使用类似 ChatGPT 的机器人代表马士基、沃尔玛和 Wesco 与供应商协商合同。这项技术使得与供应商的沟通和谈判更加迅速，尤其是在中断时期。

另一家跨国公司西门子也试图减少对供应商的依赖，并聘请了总部位于柏林的初创公司 Scoutbee 的服务。Scoutbee 的聊天机器人可以找到备选供应商或者用户供应链中的弱点，解决供应链管理中的地缘问题。

为了追踪产品和确保合规，也出现了受 AI 支持的平台。总部位于纽约的初创公司 Altana 开发了一个分析海关申报、航运文件和其他数据的平台，以创建连接全球 5 亿家公司的全面地图。这个工具允许客户追溯产品到特定地区的供应商，并跟踪自己的产品以降低风险和确保负责任采购。

根据最近的一项调查，高达 96% 的供应链专业人士计划利用 AI 技术，突显了对供应链管理中 AI 日益增长的兴趣。然而，由于自动化可能导致的工作岗位减少，对工作安全的影响的担忧仍然存在，近三分之一的受访者对 AI 对工作安全的影响表示关切。

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