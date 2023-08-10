Roblox的目标是通过生成AI工具实现类似西部世界的轻松设计

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Roblox首席执行官David Baszucki在Roblox2023年第二季度收益电话会议上表示，他设想其生成式人工智能系统有朝一日可能以类似于科幻剧《西部世界》的方式工作。

与AI如何帮助Roblox开发人员有关的较长回答中，提到了与《西部世界》的比较。

最终，我们将进入一个时代，在这个时代，任何人都可以通过文本提示完全制作他们的角色或服装。所以，如果我或你想建造一件衣服，我们可以描述它。我们将看到它实时创建。

我们认为对于开发人员来说，这将加速整个堆栈的质量。有一个很棒的视频剪辑——我们不会声称我们何时实现这一点——在《西部世界》中，有一个基于文本的3D创作互动。我们确实认为这是产品愿景，开发人员将拥有所有可用的工具。

虽然这可能是一个反乌托邦的隐喻——我没有看过《西部世界》，但我理解它并不是一个让人感觉良好的节目——当我考虑到在Roblox的范围内更为现实的事情时，我可以理解Baszucki的意图。

Roblox鼓励人们在其自包含的平台上构建游戏、体验和角色物品，并可以选择以各种不同的方式从中获利。如果没有编码或设计经验的人只需键入一件服装的想法，然后在Roblox上出售，那对于人们来说可能是更容易制作和销售物品的方式。

这种生成式人工智能工作将增加到Roblox在今年2月宣布的两个生成式人工智能测试中，这是朝着这个方向迈出的初步步骤:通过在文本框中键入描述来生成游戏资产材料（例如汽车）的方法，以及用生成式人工智能编写代码的工具。

Baszucki通过触及更为广泛的AI辅助创作愿景来结束他的回答，这超越了仅仅制作角色物品:

我们将看到更多多样化的体验。我们将看到那些之前没有预料到会成为创作者的人制作沉浸式的3D体验。我们还将看到开发人员创建的[体验]变得更加丰富和动态。我们甚至可能会看到为每个玩家动态个性化的体验。所以现在还处于早期阶段，但我们认为这是3D创作的一个非常令人兴奋的前沿。

稍后，Baszucki在关于Roblox是否会登陆PlayStation或任天堂Switch等新平台的问题上给出了模糊的回答。该应用最近在Quest VR头戴设备上进行了大规模的测试版发布，在几天内下载量超过了一百万次，电话会议上的提问者询问了公司将其引入其他地方的计划的最新进展。“总体上，我们认为沉浸式的、3D的、人类共同体验应该出现在每个平台上，”Baszucki说。“当然，我们关注这些平台，并请继续关注。”

Baszucki计划在九月的Code活动中露面，所以也许他会在节目上更多地谈论这些话题。

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