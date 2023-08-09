谷歌搜索推出AI语法检查器 可更正错误句子

本文概要:

1. Google 在其搜索平台上引入了一个语法检查器，该功能通过 AI 技术分析短语和句子的构造，提供有用的建议。

2. 用户可以通过输入短语 “语法检查（check grammar）”、“检查语法(grammar check)” 或 “语法检查器(grammar checker)来激活该工具，搜索也可能根据查询提供语法建议。

3. 该语法检查器通过 AI 技术检测错误，不仅会更正句子，还会突出显示所做的修改。

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:Google 最近在其搜索平台中推出了一个强大的功能，通过 AI 技术提供语法检查功能，类似 Grammarly，可以为用户提供语法纠错。

用户只需输入 “语法检查”、“检查语法” 或 “语法检查器” 等短语，即可激活该功能。当检测到错误时，这个 AI 驱动的语法检查器会对句子进行更正，并突出显示所做的修改。用户可以通过将鼠标悬停在正确的短语或句子上来方便地复制它。

目前，该工具在英文中可用，但不会检查违反搜索政策的内容。如果输入违反搜索策略，该工具将无法运行。它不会在涉及危险、骚扰、医疗、色情、恐怖分子相关、暴力或血腥内容的情况下检查语法。此外，对于包含亵渎或粗俗语言的短语或句子，可能需要替代以确保语法准确性。

谷歌 此前已经在 Gmail 和 Google Drive 等平台上就提供了语法增强功能。将这个工具整合到搜索中，则更方便用户使用，无需打开其他应用程序如 Google Docs。

然而，AI 需要准确判断用户是否需要对其语法进行评估，以避免搜索结果页面混淆用户的意图。

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