首页 > 业界 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

马斯克称特斯拉汽车已经有了「思想」：已经搞明白某些 AGI

2023-08-08 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:尽管埃隆·马斯克本人表示，他的全自动驾驶预测并不准确，但如今特斯拉全球范围内已经存在一种类似技术。尽管它确实强大，但目前正在运行的 FSD 需要驾驶员监督，更像是一种驾驶辅助程序，而不是实现真正自动驾驶的系统。

截屏2023-08-08 下午5.11.44.png

上周，特斯拉首席执行官表示，公司必须解决全自动驾驶的一个难题，才能克服监管障碍：车辆控制。马斯克表示，这个组成部分的限制不是现代工程的壮举，而是受到训练驱动技术的人工智能的限制。他在 4 月份表示，他预计特斯拉将在今年解决这个特定问题。

实现特斯拉全自动驾驶的系统是由人工智能驱动的。车辆周围的一系列摄像头创建了车辆环境的三维鸟瞰图，包括行人和其他车辆，使车辆能够导航其周围环境。

马斯克在周一回应了一段特斯拉在著名的山区城市旧金山驾驶自动驾驶的视频后说，这辆车有一个「思想」。

他说：「我认为我们可能已经弄清楚了 AGI 的一些方面。车有思想。虽然不是非常强大的思想，但仍然有思想。」

AGI 指的是人工通用智能，即具有等同或超过人类智能的人工智能。AGI，也可以称之为超级智能 AI，在近几个月引发了有关 AI 的辩论。

许多人对比创造它的物种更聪明的 AI 模型带来的灭绝风险表示担忧。对许多人来说，问题在于控制：人类如何控制比自己更聪明的系统。

尽管像 ChatGPT 等面向消费者的模型表现出的智能似乎异常，但很多专家仍然对人类是否能够实现 AGI 持怀疑态度。最近的一项研究表明，AGI 通过计算来模拟人类认知，这需要科学来真正理解人类认知。

该研究的作者之一、荷兰的罗尔治大学计算认知科学教授Iris van Rooij 表示：「我可以自信地说，AGI 不会很快到来。」

此前马斯克曾表示，人工智能「可能比核武器更危险」，他是呼吁对更强大的人工智能系统开展为期六个月的暂停开发的人之一。

这位科技亿万富翁确保他的最新创业项目 xAI 生产安全的人工智能的方法是使其既充满好奇心又追求真理他说：「人类比非人类更有趣」，但这一策略在一些专家看来对技术有一些基本的误解。

另外，特斯拉目前正在面临两项关于其全自动驾驶和自动驾驶技术的安全性的调查。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 马斯克特斯拉对高功率英伟达芯片的巨大需求

    特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周三表示，该公司使用了如此多的英伟达硬件来为其自动驾驶训练系统提供动力，以至于英伟达无法满足其需求。马斯克在特斯拉第二季度财报电话会议上讨论了特斯拉对高性能英伟达芯片的巨大需求，期间他还讨论了该公司自行构建的超级计算机。我们将在8月23日看到它是否能达到或超过这些预期，届时该公司将公布其财报。

    ​马斯克 ​英伟达 ​芯片

  • 马斯克态度坚决！消息特斯拉与印度正商谈建厂计划：已租用当地厂房

    在印度建厂这个事情上，马斯克一直没有放弃，他也确实很相信能够办成。印度商务部长PiyushGoyal上周在一次闭门会议上会见了特斯拉公司高管，讨论了这家汽车制造商在印度建厂的计划。特斯拉将支付每月116.5万印度卢比的租金和349.5万印度卢比的押金。

  • 其他车企拿什么拼？马斯克特斯拉能继续降价：为销量、不靠硬件赚钱靠软件

    今天我们报道了特斯拉的财报，其中还是有很多干货的，比如马斯克直言为了销量可以继续降价。在最新的财报中，特斯拉单车售价：4.38万美元，同比-18%，显著低于去年同期的5.36万美元；今年上半年的单车售价在4.41万美元；单车毛利：7676美元，同比-44%；单车盈利：2529美元，同比-63%；折合人民币1.77万元。如果特斯拉不能实现完全自动驾驶，根据Colas的估值模型，其股价可能暴跌约70%。

  • 马斯克特斯拉或将继续降价 同时还在开发新产品

    特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周三表示，他将在“动荡时期”再次降低特斯拉电动汽车的价格，即使汽车制造商竞争对手的全面价格战挤压了公司自身的利润率。自去年年底以来，该公司已经多次在美国、中国和其他市场上大幅降价，并增加了折扣和其他激励措施，以减少库存，因为它试图抵御竞争和经济不确定性。特斯拉在一份声明中表示，它正在专注于降低成本和开发新

    ​马斯克 ​特斯拉降价 ​特斯拉财报

  • 特斯拉CEO马斯克：xAI将与特斯拉、推特合作

    当地时间周五，特斯拉首席执行官埃隆�马斯克概述了其人工智能初创公司xAI将与特斯拉和推特合作的计划。马斯克是在本周三正式宣布成立xAI的。马斯克声称，这是为了解决极端的数据抓取和系统操纵问题，这些问题可能被用来传播错误信息和操纵公众舆论。

  • 马斯克特斯拉允许车主“一次性”转让FSD

    凤凰网科技讯 7月20日消息，特斯拉今日公布了第二季度业绩报告，在随后的分析师电话会议上，马斯克表示，特斯拉用户可以在今年第三季度“一次性”将FSD转移到另一辆车上。这样，客户就可以将FSD转到较新的特斯拉汽车上，从而不会被“锁定”在旧款车型上。马斯克在周三的财报电话会议上还表示，特斯拉正在向另一家大型汽车制造商授权其“全自动驾驶（FSD）”驾驶辅助技术，他没有透露这家公司的名称。但他确实表示，许可FSD一直是计划的一部分。马斯克表示：“我们并不是想独占它，非常乐意授权给其他人。”

  • 马斯克xAI人工智能将与特斯拉、推特密切合

    特斯拉CEO马斯克日前谈及其刚成立的xAI人工智能公司的愿景和计划。xAI将与推特和特斯拉展开密切合作，旨在“理解宇宙”。这些人曾在OpenAI、DeepMind、微软、特斯拉以及多伦多大学等学术机构担任要职。

  • 马斯克尴尬！印度喊话：不会为特斯拉任何关税豁免 就不惯着

    马斯克愿意相信印度，不过后者在特斯拉关税豁免上一点也没有让步的意思。之前曾有消息称，特斯拉与印度的谈判曾涉及寻求进口电动汽车的关税豁免，但遭到印度拒绝。之前曾有被记者问及特斯拉进入印度的时间表时，马斯克说：我相信特斯拉会进入印度会在人力所及的范围内尽快做到这一点。

  • 马斯克：xAI不会与特斯拉竞争 将专注于人工通用智能

    在特斯拉财报电话会议上，谈及自己的初创公司xAI，马斯克表示，xAI是一家专注于人工智能的初创公司，不会与特斯拉竞争，反可能“提升特斯拉的价值”。这些工程师和科学家对加入特斯拉不感兴趣，这家人工智能初创公司最初将专注于人工通用智能。xAI团队称，已经在一些领域的重大突破上工作并领导了开发，包括AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3.5和GPT-4。

  • 马斯克特斯拉正自研芯片 但不会称作GPU

    马斯克最近在xAI会议上表示，特斯拉正自研芯片，但绝不会叫做GPU，或用100s、H100s等来描述它。马斯克还称特斯拉还在开发超级计算机Dojo，虽然这台超算目前仅用于人工智能机器学习和计算机视觉培训目的，但马斯克认为他们会向大模型方向发力。该团队由马斯克领导，其他11名团队成员则分别来自DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉、多伦多大学等，成员整体都非常年轻，团队成员遍及硅谷、加拿大、英国等地。

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM