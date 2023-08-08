马斯克称特斯拉汽车已经有了「思想」：已经搞明白某些 AGI

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:尽管埃隆·马斯克本人表示，他的全自动驾驶预测并不准确，但如今特斯拉全球范围内已经存在一种类似技术。尽管它确实强大，但目前正在运行的 FSD 需要驾驶员监督，更像是一种驾驶辅助程序，而不是实现真正自动驾驶的系统。

上周，特斯拉首席执行官表示，公司必须解决全自动驾驶的一个难题，才能克服监管障碍：车辆控制。马斯克表示，这个组成部分的限制不是现代工程的壮举，而是受到训练驱动技术的人工智能的限制。他在 4 月份表示，他预计特斯拉将在今年解决这个特定问题。

实现特斯拉全自动驾驶的系统是由人工智能驱动的。车辆周围的一系列摄像头创建了车辆环境的三维鸟瞰图，包括行人和其他车辆，使车辆能够导航其周围环境。

马斯克在周一回应了一段特斯拉在著名的山区城市旧金山驾驶自动驾驶的视频后说，这辆车有一个「思想」。

他说：「我认为我们可能已经弄清楚了 AGI 的一些方面。车有思想。虽然不是非常强大的思想，但仍然有思想。」

AGI 指的是人工通用智能，即具有等同或超过人类智能的人工智能。AGI，也可以称之为超级智能 AI，在近几个月引发了有关 AI 的辩论。

许多人对比创造它的物种更聪明的 AI 模型带来的灭绝风险表示担忧。对许多人来说，问题在于控制：人类如何控制比自己更聪明的系统。

尽管像 ChatGPT 等面向消费者的模型表现出的智能似乎异常，但很多专家仍然对人类是否能够实现 AGI 持怀疑态度。最近的一项研究表明，AGI 通过计算来模拟人类认知，这需要科学来真正理解人类认知。

该研究的作者之一、荷兰的罗尔治大学计算认知科学教授Iris van Rooij 表示：「我可以自信地说，AGI 不会很快到来。」

此前马斯克曾表示，人工智能「可能比核武器更危险」，他是呼吁对更强大的人工智能系统开展为期六个月的暂停开发的人之一。

这位科技亿万富翁确保他的最新创业项目 xAI 生产安全的人工智能的方法是使其既充满好奇心又追求真理。他说：「人类比非人类更有趣」，但这一策略在一些专家看来对技术有一些基本的误解。

另外，特斯拉目前正在面临两项关于其全自动驾驶和自动驾驶技术的安全性的调查。

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