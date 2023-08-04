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韩国互联网巨头Kakao 将发布超级AI大模型KoGPT 2.0

2023-08-04 16:37 · 稿源：站长之家

本文概要:

1. Kakao 将把韩国主导的移动通信应用 KakaoTalk 转变为一个结合通信、社交网络和商业的人工智能平台。

2. Kakao 计划吸引超过1000万日活跃用户，占韩国人口的五分之一。

3. Kakao 还将发布一个超大型生成式 AI 模型 KoGPT2.0，与 ChatGPT 媲美。

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:Kakao 计划将 KakaoTalk 打造成一个综合的人工智能平台，结合通信、社交网络和商业功能。他们计划吸引超过1000万日活跃用户，占韩国人口的五分之一。

为了实现这一目标，Kakao 将发布一个超大型生成式 AI 模型 KoGPT2.0，该模型号称与 Facebook 的 GPT 模型相媲美。这将为用户提供更高质量的智能助手和交流工具。

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Kakao 还计划在 KakaoTalk 中引入24小时销毁功能，类似 Instagram 的功能，用户分享的照片和视频将在24小时后消失。如果这一功能表现良好，Kakao 可能会考虑将 KakaoTalk 进一步发展为一个短视频平台。

另外，Kakao 还计划推出基于用户兴趣的聊天室推荐服务，并为用户提供定制化的电子商务服务。

Kakao 在第二季度报告中宣布，其收入达到2万亿韩元（约合15亿美元），较去年同期增长12%。然而，由于在人工智能基础设施和数据中心方面的大量投资，其运营利润率继续下降。Kakao 的运营利润率从去年同期的9.4% 下降到5.6%。Kakao 的股价在过去一年下跌了37%。

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