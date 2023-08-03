AI搜索引擎Kailua Labs：多模式搜索 可轻松搜索文本、图像

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:Kailua Labs 是一个提供多模式搜索 API 的平台，可以在应用程序中轻松搜索文本、图像、视频、音频等数据。它支持自然语言搜索，提供精确和准确的搜索结果，无需专业知识。通过简单易用的 API，开发者可以快速集成和使用该功能。

官网地址:https://app.kailualabs.com/usecases/image-search?q=dog+with+sunglasses&fq=

Kailua Labs的研发团队是一个由机器学习从业者组成的团队，致力于开发世界上第一个低代码平台来构建多搜索应用程序。他们的愿景是让每个应用程序中的内容都可以像人们思考和谈论一样易于访问。

Kailua Labs 的使命是让内容在每个应用程序中都像人们已经思考和谈论的那样易于访问。

核心功能:

- 多模式搜索:支持对图像、视频、音频等多种数据类型进行搜索。

- 自然语言搜索:支持使用自然语言短语、问题甚至模糊描述进行搜索。

- AI 助力:借助人工智能技术，提供精确和准确的搜索结果。

- 简单易用:提供易于集成和使用的 API，无需复杂的配置和编程。

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