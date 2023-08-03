金融科技行业整体投资下降，但对人工智能的兴趣上升

本文概要:

1. 全球金融科技融资额在2023年上半年下降17%，但人工智能领域的兴趣持续增长。

2. 亚太地区金融科技公司的投资额降至51亿美元，远低于2022年上半年的纪录。

3. 人们对人工智能生成内容的兴趣增加，特别是在金融科技用例中的应用。

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:根据毕马威最新报告，全球金融科技融资额在2023年上半年下降了17%，亚太地区金融科技公司的投资额也大幅降低。

相比之下，人们对人工智能的兴趣正在增加，特别是在金融科技领域的应用中。尽管整体金融科技领域的资金下降，但人工智能领域的活动仍然强劲。

报告发现，2023年前6个月，全球金融科技融资额从一年前的2，885笔交易中的632亿美元下降到2，153笔交易中的524亿美元，下降了17%。毕马威 （KPMG） 在其最新报告中表示，亚太地区金融科技公司的投资从68亿美元降至51亿美元，远低于2022年上半年创纪录的六个月投资额超过450亿美元。

亚太地区的投资者和企业寻求利用人工智能生成的内容，尤其是在营销和客户参与方面。在中国，百度、腾讯和阿里巴巴等科技巨头拥有自己的大型语言模型，这为人工智能生成内容的金融科技应用提供了支持。此外，供应链和物流等领域的金融科技也呈现出逆势增长的趋势。

尽管整体金融科技融资下降，但供应链和物流领域在2023年上半年吸引了82亿美元的投资，创下新高。总体而言，金融科技行业的资金下降，但人工智能的兴趣和活动上升，显示出未来的发展潜力。

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