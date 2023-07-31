谷歌广告推出使用生成式AI工具，可自动生成广告

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:谷歌广告将推出一种自动生成广告的工具，利用生成式人工智能技术，基于市场营销人员的提示，生成广告内容和工作流程。

谷歌全球广告副总裁丹·泰勒表示，广告商和企业现在将能够在谷歌广告平台上自动生成广告。 使用大型语言模型 （LLM） 和生成人工智能 (Gen AI)，Google Ads 将能够根据营销人员给出的业务提示创建广告系列工作流程。 他在最近访问印度期间表示:“它从广告商的登陆页面、表现良好的查询以及他们已经批准的标题中学习，以创造全新的创意。”

根据麦肯锡的一项研究，营销和销售对人工智能的收入影响最大。

谷歌还重申了对隐私的关注，在不断增加的隐私法规下，该公司提供了增强的隐私功能，并将生成式人工智能应用于其广告业务。

此外，谷歌还在 AI 工具方面进行了十多年的创新，为市场营销人员提供 AI 工具，帮助他们扩大业务规模。

在5月份的年度 Google I/O 大会上，该公司为营销人员推出了人工智能工具，重点关注扩大小型企业规模。

泰勒表示，“印度企业一直在投资，将数字化置于营销的前沿和中心，我们很高兴支持他们利用人工智能等工具来提供正确的结果。” 借助 Google products studio 等工具，企业可以免费创建定制的产品图像，而无需花费大量成本拍摄照片。 他表示，人工智能工具以客户的速度移动，而且随着互联网经济预计到未来十年将增长6倍，达到1万亿美元，企业不是在与人工智能竞争，而是在与其他使用人工智能的营销人员竞争。 他还称，从内容创建和优化的角度来看，新闻出版商正在“拥抱生成人工智能的机会”。

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