美图秀秀上线“AI移除”功能 可通过AI智能移除不需要的元素

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:近日，美图秀秀上线“AI移除”功能，只需“框选”或“涂抹”，即可通过AI智能移除照片中不需要的元素，实现便捷、无痕、自然的移除效果。

在实际操作中，用户只需大致框选消除区域，AI即可智能识别需要移除的元素。

同时AI还可以智能填充背景，补齐周围元素，让移除效果更加无痕自然，而当移除后出现不自然的情况，用户可继续框选移除区域，AI将不断校正优化，直至用户满意为主。

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