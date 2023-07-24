投资者担心美国大型科技公司人工智能进步的成本

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:据fagenwasanni消息，由于人工智能进步引起的热潮，主要科技公司微软公司、Alphabet公司和Meta平台公司的股票今年都有了显著的涨幅。然而，随着这些公司准备发布季度业绩，一些投资者现在开始质疑与这些AI发展相关的成本。

这种担忧源于过去只要在财报电话会议中提到“AI”就能满足投资者的事实。然而，如果今年下半年或明年美国经济出现下滑，大型科技公司雄心勃勃的AI计划可能会受到影响。

与开发、托管和提供AI产品相关的高昂成本引起了投资者的担忧。杰富瑞分析师Brent Thill在最近的一份报告中表达了这种担忧，他表示，投资者特别关注2024财年成本可能出现的显著增长。

微软和Alphabet公司都将于周二公布业绩，它们在在线搜索和数字广告领域一直处于激烈竞争之中。微软一直利用其在研究实验室OpenAI的投资来提升其搜索能力。然而，据德意志银行的一位分析师称，谷歌似乎在这场竞争中占据了上风。

尽管如此，微软的云计算业务表现出了积极的迹象，包括市场份额的增长和强劲的需求，进一步增强了投资者的信心。随着微软继续深入探索AI，分析师们预计重点将从达到最低期望转向探索公司能够取得多大的优势。

对于定于周三公布第二季度业绩的Meta，也出现了类似关于AI能力的问题。这家社交媒体公司的股价今年已经翻了一番。虽然Meta的数字广告部门的改善和稳定的广告背景有助于其成功，但有迹象表明，用户对Threads的最初兴趣已经减弱。

在接下来的一周里，标准普尔500指数中有166家公司将公布业绩。一些值得关注的公司包括Domino’s Pizza Inc.、通用电气公司、3M公司、Chipotle Mexican Grill Inc.、麦当劳公司、通用汽车公司和福特汽车公司。

总体而言，在本周公布季度业绩时，投资者更加关注大型科技公司的AI进步的成本和结果。

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