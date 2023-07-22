摩根大通比其竞争对手更深入地涉足人工智能领域 开始使用生成式 AI 写研究报告

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日消息:美国最大的银行——摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）在人工智能领域的涉足程度超过了其竞争对手，现在正在生成一系列 AI 产生的研究报告。

这一举措代表了投资研究领域的一种前进步伐，该领域被认为是一个适合颠覆的领域，此时 AI 革命正在华尔街发展。在摩根大通，人工智能被用于创建人类制作报告的简短摘要。

人们仍然对机器生成的研究有多大程度上可以取代人类持保留态度，而且对其监管仍处于早期阶段，这促使华尔街银行在研究报告的编制方面完全透明。研究报告通常受到金融业监管局（Finra）的规定约束，要求合格的注册主管在向公众发布报告之前批准报告。银行可能还包括法律或合规审批作为其流程的一部分。

在摩根大通的报告附带的免责声明中，主要作者托马斯·萨洛佩克（Thomas Salopek）和费德里科·马尼卡迪（Federico Manicardi）提到，投资者需要在不断变化的市场中筛选大量内容，这是使用人工智能的原因之一。萨洛佩克和马尼卡迪表示，他们可以产生一个关于特定主题或事件的最相关和最新的分析师报告的 AI 生成摘要，就像他们在周二关注了盈利、软着陆以及 AI 对美国利率的影响一样。

迈阿密总部的家族财富管理公司 Omnia Family WeAlth 的联合创始人兼首席运营官迈克尔·瓦格纳（Michael Wagner）表示：「这里似乎正在使用一种基于 AI 的系统，用于构建现有的人类生成报告的摘要出版物。」该公司管理着超过 25 亿美元，并已经在客户交流中使用 AI。瓦格纳在给 MarketWatch 的电子邮件中表示：「当然，这仍然相对不寻常，但我认为分析师的工作目前还是安全的。这是一个有趣的发展，显示了 AI 驱动的自动化可能如何影响劳动力市场。如果这种相对重复性的『知识工作』可以以这种方式自动化，银行和律所可能不需要像今天这么多的低层级员工。」

总部位于纽约的摩根大通一直在引领华尔街向人工智能转变的步伐。根据彭博社的数据，从 2 月到 4 月，该银行在全球范围内发布了 3600 多个与人工智能相关的职位。今年 5 月，它申请了一项名为 indexGPT 的专利，用于为其客户分析和选择证券。摩根大通还开发了一种工具，可以扫描美联储官员的演讲，以便检测政策转变和潜在的交易信号。

摩根大通的竞争对手还没有走得那么远。美国银行证券（BofA Securities）、花旗（Citi）和德意志银行（Deutsche Bank）的代表表示，他们的机构还没有生成任何 AI 产生的研究报告。

高盛（Goldman Sachs）则对人工智能的经济和市场影响进行了研究，但尚未使用这项技术来撰写其研究报告，据经济学家约瑟夫·布里格斯（Joseph Briggs）和首席全球策略师普拉文·科拉帕提（Praveen Korapaty）表示。根据摩根斯坦利（Morgan Stanley）的发言人，该银行拒绝发表评论。

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