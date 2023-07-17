消息称iPhone15和iPhone15Plus将升级到4800万摄像头

站长之家（ChinaZ.com）7月17日 消息:近日有外媒带来了关于标准版iPhone15和iPhone15Plus在影像方面的升级细节。

据外媒Phone Arena最新消息，iPhone15和iPhone15Plus的两个标准版本将升级到与iPhone14Pro系列相同的4800万像素摄像头。这个4800万像素的主摄像头可以提供更好的暗光感光能力，从而拍摄出更好的1200万像素夜间照片。

此外，4800万像素还可以进行裁切，实现2倍无损变焦。

然而，这两个标准版本机型仍然不支持Apple ProRAW功能，这项功能仍然是高配版本机型如iPhone15Pro和iPhone15Pro Max的独有功能。

在其他方面，全新的iPhone15系列仍然分为标准版和Pro版两款机型。标准版的iPhone15和iPhone15Plus将分别采用6.1/6.7英寸显示屏，仅支持60Hz刷新率，但采用灵动岛设计，拥有2.5D弧边，更加舒适。配置上，这两个机型将配备48MP广角主摄像头，搭载A16芯片，辅以6GB内存，并且将首次采用USB-C接口。

与前代产品相比，今年的标准版机型与Pro版之间的差距将进一步扩大。售价也将再创新高。

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