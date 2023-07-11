调查显示通过使用人工智能 员工每年可节省 390 小时

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日消息:员工使用人工智能工具每年可以节省 390 个小时，根据人力资源分析和规划公司 Visier 的最新研究。

该研究调查了来自英国、美国、加拿大和德国的 250 多家公司的 3030 名员工，发现已经采用 AI 工具的英国员工每天可以节省大约 93 分钟的时间。

尽管如此，超过一半（56%）的受访者表示，他们的雇主还没有积极采纳或鼓励提高生产力的 AI 工具。

超过一半（53%）的员工担心 AI 可能取代他们目前拥有的技能，这引发了对潜在裁员的普遍担忧，而此时英国政府正加紧制定合适和保护性的监管措施。

约有三分之二（67%）的人表示，发展 AI 技能对他们未来的职业发展至关重要，尽管这项研究没有提及有多少员工正在积极学习。而许多人可能不确定从何处开始，因为这项技术似乎只是几个月前才开始快速发展。

尽管人工智能有着明显且经常宣传的好处，但有三分之一（36%）的人认为 AI 实际上会增加他们在工作中面临的压力。同样数量的员工对准确性（37%）和数据隐私（38%）表示担忧。

随着时间的推移，所有这些问题都将得到改善，像 OpenAI 发布了更先进的模型，而微软等公司则提供了可以保证数据不会在组织之外共享的孤立 AI 工具。

甚至在 ChatGPT 预览版发布成为头条新闻不到一年后，人们的情绪仍然非常复杂。只有五分之二的员工预计工作和生活平衡会有所改善，其他人要么对技术持怀疑态度，要么对自己的雇主感到怀疑，他们可能会用其他工作来填补业余时间。

Visier EMEA 总监 Ben Harris 将责任转移到企业身上，企业需要支持政府的投资来衡量是否成功。

Ben Harris 说：「企业领导者必须确保他们发现员工技能方面的差距，并对他们进行新兴技术（例如但不限于人工智能）的培训。」

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