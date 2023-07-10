三星Galaxy Tab S9系列曝光 顶配版售价或超万元

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:三星计划在7月26日发布全新的Galaxy Z Fold系列折叠屏手机，同时还将推出新款平板电脑Galaxy Tab S9系列。据爆料，Galaxy Tab S9系列将包含三款型号:Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9和Galaxy Tab S9Ultra。

根据一些欧洲零售商提前曝光的定价信息，11英寸Galaxy Tab S9的起售价是929.95欧元（约合人民币7370元）;12.4英寸Galaxy Tab S9的起售价是1149欧元(约合人民币9100元);14.6英寸Galaxy Tab S9Ultra的起售价是1349欧元(约合人民币10690元)。

这一系列的平板电脑预计将提供不同的屏幕尺寸和高端配置，满足不同消费者的需求。对于需要一个大屏幕来观看视频、处理工作或进行娱乐的用户来说，这些平板电脑将是一个不错的选择。此外，Galaxy Tab S9系列可能会继承其前身的一些优秀特性，例如高分辨率屏幕、强大的处理器和长时间续航能力。

总之，三星即将推出的Galaxy Z Fold系列折叠屏手机和Galaxy Tab S9系列平板电脑将为消费者提供更多选择，并可能在市场上产生一定的影响力。

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