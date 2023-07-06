超级计算机 El Capitan 开始安装 AMD Instinct MI300 人工智能 GPU

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:美国劳伦斯利弗莫尔实验室（LawrenceLivermoreNationalLaboratory）周三宣布，他们已经开始安装即将在明年完全投入使用的超级计算机ElCapitan的组件。该系统的一个关键组件将是AMD即将推出的InstinctMI300加速处理单元。

LLNL在一条推文中写道：「我们已经开始接收和安装ElCapitan的组件，这是首台#百亿亿次超级计算机。虽然我们距离2024年将其用于国家安全目的还有一段时间，但看到多年的工作成为现实令人兴奋。」

就像Frontier和Aurora一样，ElCapitan基于HPE的Shasta超级计算机架构，因此由惠普企业（HPEnterprise）构建。预计该机器将于2024年中期完工，性能将超过2ExaFLOPS，并在那时成为世界上最快的超级计算机。

该超级计算机将基于AMD的InstinctMI300混合处理器，其中包括24个通用Zen4核心、基于CDNA3的计算GPU和128GB的HBM3内存。该处理器由台积电使用其属于N5（5nm级）系列的节点生产。

AMD已经在内部测试其InstinctMI300处理器数个月了，但看起来该公司终于准备好开始向其重要客户之一交付这些部件了。根据LLNL发布的图片，实验室的工程师已经安装了相当数量的服务器。

通常情况下，超级计算机部署会先安装部分系统以确保硬件和软件层面的一切正常运作。因此，尽管ElCapitan要等到2024年才能完全投入使用，LLNL在一切完成之前大约一年前就开始安装第一批部件了。ElCapitan将是行业首个使用同时包含通用处理器和流处理器的混合处理器的超级计算机。

AMDInstinctMI300是AMD此前宣布的其最先进的人工智能图形处理器（GPU）。这对英伟达构成了最强有力的挑战，英伟达目前在AI芯片市场上占据了超过80%的市场份额。

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