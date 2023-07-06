快手：今年短剧扶持点是在原有信息流上增加新流量增长引擎

最近，快手磁力引擎主办的付费短剧行业研讨会在杭州举行。快手磁力引擎传媒资讯行业策划总监霍桑表示，2023年，快手将通过增加原生扶持、流量助推等新的流量增长引擎来支持短剧的发展。
在重要的放量节点，如暑期，政策和运营方面也会提供支持。原生广告和流量助推是扩大内容流量的新增长点，通过软硬结合实现增长;其次，小程序和native链路的打通是更长期有效的增长途径，优质内容和流量资源将促使快手付费短剧快速增长。
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最近，快手磁力引擎主办的付费短剧行业研讨会在杭州举行。快手磁力引擎传媒资讯行业策划总监霍桑表示，2023年，快手将通过增加原生扶持、流量助推等新的流量增长引擎来支持短剧的发展。
在重要的放量节点，如暑期，政策和运营方面也会提供支持。原生广告和流量助推是扩大内容流量的新增长点，通过软硬结合实现增长;其次，小程序和native链路的打通是更长期有效的增长途径，优质内容和流量资源将促使快手付费短剧快速增长。
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快手短剧暑期档来到第三年。6月29日，快手娱乐发布了包括明星、短剧、纪实在内的6大暑期内容企划，其中快手短剧将会在7月中旬至9月中旬期间集中上线超过50部精品星芒短剧。用于轲的话来说，“如果用人的生命周期来形容短剧，这个行业还处在少年时，只要大家冷静看待，深入研究创作，必然能茁壮成长”。
快手发布关于打击盲盒引流违规内容的公告称，近期，快手平台受理用户举报时发现部分用户存在私下为第三方盲盒平台引流的行为，在此提示广大用户:未知来源的盲盒平台存在欺诈风险，请勿为站外第三方盲盒平台进行引流推广，避免被诈骗团伙利用。常见的违规行为包括但不限于:快手强调，平台将持续推进社区治理，打击诈骗违法犯罪，账号发布涉嫌诈骗内容会被严格处
快手黑板报发布快手关于微短剧类小程序内容规范治理公告，平台共排查下架不合规微短剧900余部，4万多集。为规范小程序网络视听作品，确保视听节目的健康导向，繁荣平台的网络视听环境，促进网络视听产业的健康发展。推出更多网络微短剧精品力作，营造更加清朗的网络视听空间。
快手最近发布了一则公告，为了提升商家的经营体验，他们对快手小店的“保证金模块”进行了体验升级，并计划在2023年7月1日之后逐步上线。他们新增了一个叫做“保证金规则及相关手册”的快速链接，方便商家们查询有关保证金的知识;同时还添加了一个“退保关店”的入口，让商家可以方便地提取保证金阈值以下的金额;他们还优化了“资费标准查询”功能，让商家能够快速地查询资费标准。他们还新增了一个“充值/提现操作手册”，帮助商家快速学习充值和提现的流程;还新增了一个“提现账号回填”功能，提升了提现操作的准确性;最后，他们优化了“阈值变动记录”的展示，让商家清楚地了解保证金阈值变动的原因。
夏日热浪来袭，辣妹风卷席穿搭界。为契合众多女性用户对夏季时尚穿搭的需求，6月28日至7月9日，快手电商、快手时尚联合推出“快风尚-浅辣一夏”活动，主打辣妹穿搭风格，推动潮流时尚的年轻用户展现夏日穿搭、分享时尚灵感，实现夏日时尚女装广泛种草。本次“浅辣一夏”活动作为“快风尚”系列风格活动，延续了该营销IP以风格潮流掀起消费热潮的策略，将在618返场节点下，助力更多女装商家抓住季节营销机遇，实现季末GMV冲刺。
随着移动互联网的发展渗透，短视频、直播的兴起，新消费/新零售、兴趣电商/社交电商等的驱动下，布局线上渠道已成为绝大多数品牌的必然选择。2022年，越来越多的品牌加入到自运营、自播的行列中，并且从单一的平台逐渐拓展到多平台，矩阵化打造，实现从品牌曝光、内容种草到消费转化、用户沉淀的营销闭环。常见的账号矩阵搭建结构品牌矩阵搭建策略品牌自播体系�
各位村民好，我是村长。一提到快手，没有深入了解的人，都是抱着固有思维偏见去看待的。村长今天就分享到此，期待各位转发、评论、点赞。
算是较早布局短剧出海的网文厂商之一，主要在美国做英语短剧。在此前发布的选题《正在变热的短剧出海，会成为“下一个网文”产业吗?》中，我们曾介绍过中文在线于去年8月上线的短剧AppReelShort，近期笔者观察到ReelShort近30天的流水来到了40万美金，相较上月几乎翻了一番，在一众月流水<5000美金的出海短剧App中，ReelShort称得上是绝对的头部产品了。ReelShort的商业化成绩
今天的商业世界里，看待“用户”，存在两种核心逻辑，背后也是两种不同的价值主张。
作为快手娱乐开启的首个夏日特别企划，“夏日星愿派对”集结了周杰伦、蔡依林、成龙、时代少年团、岳云鹏等超头部明星阵容的梦幻组合，将在这个酷爽夏日开启全新的星粉互动体验。7月3日，华语天后蔡依林正式宣布入驻快手，再次引发全网热议。7月14日晚8点，蔡依林在快手直播间唱给你听，届时还将选出“超级锦鲤”，开启夏日星愿派对狂欢，感兴趣的朋友们千万不�
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。