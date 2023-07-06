快手：今年短剧扶持点是在原有信息流上增加新流量增长引擎

快手最近发布了一则公告，为了提升商家的经营体验，他们对快手小店的“保证金模块”进行了体验升级，并计划在2023年7月1日之后逐步上线。他们新增了一个叫做“保证金规则及相关手册”的快速链接，方便商家们查询有关保证金的知识;同时还添加了一个“退保关店”的入口，让商家可以方便地提取保证金阈值以下的金额;他们还优化了“资费标准查询”功能，让商家能够快速地查询资费标准。他们还新增了一个“充值/提现操作手册”，帮助商家快速学习充值和提现的流程;还新增了一个“提现账号回填”功能，提升了提现操作的准确性;最后，他们优化了“阈值变动记录”的展示，让商家清楚地了解保证金阈值变动的原因。