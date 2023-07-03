汉王科技申请“汉王天地大模型”商标

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:天眼查显示，汉王科技近日申请“汉王天地大模型”“天地大模型”商标，国际分类涉及科学仪器、通讯服务，当前商标状态均为申请中。

此前，汉王科技表示，正在研发一种适度规模参数和适度算力的专业模型，专门用于训练特定领域的知识数据。该模型不需要使用千亿级参数和大量算力，而是致力于实现“单位可部署、数据私有化、能力专业化、越用越智慧、投资可接受”等目标。

该模型的研究存在一些未知的风险，有可能不如预期，首款内测版预计将于2024年初推出。

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