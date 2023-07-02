中国电信5亿成立AI软件开发科技公司

快科技6月8日消息，今天下午，广东电信突发大面积故障，具体表现为无信号、无法拨打电话、无法收发短信、上网等。目前，广东电信客服官方更新公告，宣布经过紧急抢修，从16:30起，受影响的用户正在逐步恢复。同时，官方对在此期间受到影响的客户表示诚挚的歉意。但根据评论区的反馈，截止本文成稿，仍有部分用户的电信手机卡无法正常联网，连在线客服也联系不上�