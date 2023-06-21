京东大模型宣布将于7月13日发布

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:京东宣布，2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”，将于7月13日在北京举办。

本次大会，以 “跨越·产业智能”为主题，聚焦大模型与产业深度融合，将重磅发布京东大模型，推出新一代数字基础设施，升级产品及解决方案，致力于服务千行百业跨越产业新智能。

今年4月，京东集团副总裁在人工智能大模型技术高峰论坛上表示，针对真实产业需求，京东计划在今年发布新一代产业大模型，将是千亿级言犀大规模预训练语言模型。

今年2月，京东宣布推出产业版ChatGPT:ChatJD。

据介绍，ChatJD将以“125”计划作为落地应用路线图，包含一个平台、两个领域、五个应用。

1个平台:ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级。

2个领域:零售、金融，得益于京东云在零售与金融领域10余年真实场景的深耕与沉淀，已拥有4层知识体系、40多个独立子系统、3000多个意图以及3000万个高质量问答知识点，覆盖超过1000万种自营商品的电商知识图谱，更加垂直与聚焦。

5个应用:内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景，在客户咨询与服务、营销文案生成、商品摘要生成、电商直播、数字人、研报生成、金融分析等领域将发挥广泛的落地价值。

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