谷歌培训 Bard AI 聊天机器人的合同工抱怨工资低、超时工作

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:一些负责培训谷歌新人工智能聊天机器人Bard的合同工宣称，他们因为抱怨工作的低工资和不合理的工作时间被非法解雇。这个事件让他们不能继续进行培训，同时也不能保证人工智能聊天机器人不会带来危害。

这些合同工向国家劳工关系委员会（NLRB）提出了投诉，并声称因为组织活动而被雇主Appen非法解雇。Appen是为大型科技企业提供数万名合同工的公司。这些合同工为改善工资和工作条件争取了近一年的时间。

最近两周，他们的一位组织活动者写信给国会，指出不合理的工作时间可能导致谷歌聊天机器人Bard产生危险性，而随后他们遭到解雇。

虽然人工智能的出现给人们带来了很多方便，但它也会注入偏见，导致网络犯罪，替代更多的工作岗位，最终逐渐让人类失去对这项技术的控制。

企业和消费者对人工智能的兴趣日益增加，这也加剧了谷歌与其主要竞争对手微软的激烈竞争。双方正在加速人工智能工具的开发和销售，并将人工智能技术应用于如谷歌搜索、MicrosoftWord等现有产品。

尖端人工智能背后的低薪劳动力面临着敏感的问题，工人们斗争的升级让人们更多地关注了这一问题。这些合同工表示，他们可能需要几个月时间向NLRB投诉，但他们希望能够重返工作岗位，获得拖欠的工资，并让谷歌听取他们对人工智能风险的担忧。

一位负责评估人工智能聊天机器人表现的合同工表示，合同工就像「幽灵工人」，虽然他们为谷歌创造了巨大价值，但很少被人所知。他认为：「没有我们的付出，就没有现在的人工智能。」

（举报）