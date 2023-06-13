360发布AI数字人广场 可提供超200个角色

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:360公司正式发布旗下的AI新产品——“360AI数字人广场”。

该产品拥有超过200个虚拟数字人角色，例如孙悟空、诸葛亮等数字名人，以及拥有不同职能的数字员工。用户可以根据需求选择不同的虚拟角色，进行对话获取相应的回答和建议。

周鸿祎表示，360AI数字人的下一步演进将包括:生成声音、视频，拥有长期记忆，拥有目标分解和规划能力，拥有“手和脚”，具备执行力。

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