平台！梅西将14日上淘宝开播

球王梅西15日将率阿根廷队在北京与澳大利亚球队踢一场友谊赛，在比赛前，梅西还将迎来他的淘宝直播首秀。原定于今晚的直播目前已提前至下午14:30，这将是梅西中国行首次在直播间与网友真实互动。赛事的门票销售采用人证票合一”：即申购人与入场人一致原则，比赛将于6月15日晚8:00在北京工人体育场举行。