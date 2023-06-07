NEC 探讨独自开发并提供支持图像和文字的生成式 AI 服务

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日消息:日本 NEC 公司社长森田隆之日前表示，正在探讨独自开发能自动制作精巧文章及图像的生成式人工智能（AI），以新服务的形式提供给用户。目前计划用于回答用户的提问，并提供可靠的答案。森田在接受各媒体线上采访时做出了上述表示。

森田表示：「我们会在适当的时候公布。希望大家期待。」他并没有明确公布新服务的推出时间。他指出，生成式 AI「将对社会产生巨大的影响，相当于互联网问世时的情况。」

他也预计，在各领域中，将出现特别针对每个项目的 AI 应用。NEC 将努力解决管理 AI 学习数据，防止侵犯著作权等问题。此外，该公司还将支持客户使用现有普及的生成式 AI。

另一方面，第五代（5G）移动通信系统相关项目目前处于停滞状态。森田表示：「（手机巨头）对基站的投资达不到预期。」他希望通过数字化支持项目等来弥补这些损失。

另外，日前弗吉尼亚理工大学交通研究所(VTTI) 和美国 NEC 公司宣布，他们已将私有 5G 和人工智能 (AI) 相结合，创建了一个可能挽救生命的道路预警系统。

VTTI 和 NEC 的研究创造了识别危险交通状况和危险（例如行人或动物的接近）以向驾驶员发出警告的潜力。这些测试于 2023 年 1 月至 2023 年 3 月在弗吉尼亚州布莱克斯堡的 Virginia Smart Roads 进行，这是世界上唯一可以进行这些高级测试的设施之一。

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