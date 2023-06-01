OpenAI 首席执行官与欧盟再度举行会谈 计划在欧洲建立新总部

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日消息:据报道，OpenAI 的 CEO Sam Altman 将与欧盟进行进一步的会谈，并在欧洲大陆建立新的总部。Altman 曾因批评欧盟的 AI 法案而引起轩然大波。

这位 38 岁的 CEO 威胁要撤回 OpenAI 的服务，因为这项标志性立法将迫使他的公司遵守额外的义务。在遭到议员的强烈抨击后，Altman 迅速改弦更张。他在推特上表示，ChatGPT 的开发商「很高兴继续在欧洲运营」，并「没有离开的计划」。

在接受 Politico 采访时，他继续展开魅力攻势。Altman 告诉采访对象说：「我们真的需要一个欧洲办公室，我们只是非常想要。」无论他想要什么，需求是显而易见的。一旦 AI 法案通过，OpenAI 将需要在欧盟设立机构。但在最终确定之前，仍有修改法规的机会。

在这种情况下，Altman 日历中的两个新添加可能会被证明是重要的。第一个安排在本周四，他将在布鲁塞尔会见欧盟委员会主席芮塞拉·冯德莱恩。第二个据报道将于下个月举行，Altman 和欧盟产业负责人 Thierry Breton 将讨论如何遵守欧盟即将出台的规定。

无论结果如何，OpenAI 的崛起势头毫不减弱。VezaDigital 的最新研究发现，3 月份 openai.com 的访问量增长了 54.21％，达到每月近 10 亿的用户，是全球前 50 个网站中增长最快的网站。该网站在仅仅两个月内在全球排名中跃升了 33 个位置。

至于 OpenAI 在欧洲的存在，Altman 表示，如果仅基于人工智能研究人才来选择，他会选择法国。但他补充说，他「对各个地方的人才和活力都印象深刻」。赢得欧盟议员的好感将是他的下一次考验。

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