脉脉入驻支付宝携手促就业 首批上线5万个高薪岗

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:5月30日下午，职场社交平台脉脉旗下脉脉高聘正式宣布深度布局支付宝，并与支付宝签订了“就业服务合作协议”，发力高端人才招聘。据了解，双方将围绕支付宝小程序、就业聚合频道、直播招聘等维度展开合作，首期已在支付宝上线来自各大平台企业的超5万个高薪岗位。

脉脉高聘与支付宝签署的就业服务合作框架协议内容指出，支付宝持续多年深耕数字政企服务领域，目前重点打造的“支付宝就业”频道，利用自身产品能力，助力机构实现业务监管和生态向数字化就业转型升级，致力于为广大求职者提供更好的就业机会。后续，双方将进一步深化招聘合作模式，提升协同层次深度和联动频次，共同探索就业服务创新能力。

脉脉高聘发布的《2023春招人才迁徙报告》显示，市场人才供需比已连续三年上升，部分热门领域如人工智能人才的企业需求也在迅速增长。但由于中高端人才普遍存在主动求职少、跳槽成本高、决策周期长的特点，使传统招聘模式在中高端人才招聘市场无法奏效。

脉脉副总裁定胜斌表示，希望通过支付宝对招聘人群的智能触达，直播、专题等丰富的就业场景，提升人岗匹配效率，让招聘变得更可靠高效。

目前，首批在支付宝就业频道上线的5万多个高薪正式岗位，包括技术、设计、产品、电商、人事等10多种职位类型。工作地覆盖北上广深等一线城市及重庆、武汉、西安等多个新一线城市。其中，年薪70万以上的岗位量占比高达58%。

求职用户只需上支付宝搜“找工作”或“脉脉高聘”，即可寻找合适岗位，并进行简历投递和在线面试。在支付宝就业频道，求职用户还能享受由各地政府等提供的社保缴纳、创业补贴、失业补助、技能认证等覆盖就业全链路的超400种保障服务。

支付宝数字政企事业部副总经理彭韵则表示，支付宝将根据自身资源优势，坚持打造“平台的平台”，通过上线就业聚合频道、开放技术与产品等方式，持续提升人岗匹配效率，助力就业数字化。

据支付宝数字政企就业总经理谢萍透露，今年以来，支付宝就业频道已联合机构累计上线超500万岗位、近1000场就业直播，并促成近40万简历投递，持续为不同领域、不同行业的求职者提供一站式就业服务。

此前，就业频道提供的岗位以蓝领、灵活用工为主，脉脉高聘所链接的中高端岗位，极大丰富了平台的就业供给。未来，支付宝就业还将逐步丰富岗位供给生态扩大岗位类型范围。

近期，由中国社科院财经战略研究院发布《平台社会经济价值研究报告》就指出，支付宝等互联网平台连接数千万小微企业，除了创造直接就业岗位外，还有效催生生态就业、促进就业，应重视其作为就业“蓄水池”和“链接器”的作用。

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