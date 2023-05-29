马斯克脑机接口人体临床研究获批 开颅只需15分钟

脑机接口公司Neuralink在推特上表示，Neuralink的N1植入式设备已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，即将启动其首次人体临床研究。

Neuralink的N1植入式设备是一种植入大脑并连接到电极的小型芯片，可以检测大脑信号并将其传输到计算机或智能手机。

该设备旨在帮助瘫痪患者用意念控制电脑和智能手机，让他们可以打字、浏览互联网，甚至可以使用智能家居设备控制他们的环境。

马斯克曾具体介绍了植入脑机接口过程的主要步骤以及核心仪器。简单来说，完成脑机接口的植入，有两个重要设备，手术机器人R1和可植入式脑际接口设备N1。

其中，Neuralink的R1机器人将帮助神经外科医生植入N1芯片，具体操作步骤为:帮助医生定位植入位置、取出头骨植入N1设备、缝合伤口等。相关负责人介绍，植入设备共需要完成插入64根电线，大约花费15分钟。

Neuralink计划在不久的将来开始对N1植入式设备进行人体试验，目标是最终让公众可以使用该设备。

Neuralink的脑机接口技术有可能改变我们与技术甚至彼此互动的方式。如果成功，N1植入式设备可能只是人机交互新时代的开始，对从医疗保健到娱乐的方方面面都有影响。

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