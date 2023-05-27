黄仁勋预测：每个人都必须学会善用人工智能 这类公司将会消亡

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:日前，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在台大毕业典礼上发表致辞讲话。他在演讲中指出，人工智能开启了巨大的机遇，灵活的公司将利用人工智能来提升自身地位，同样的，未能充分利用人工智能的公司将会消亡。

黄仁勋表示，我们正处于一个重大的科技时代的开端，就像个人电脑、网路、移动设备和云端一样。但人工智能更具基础性，因为每一个计算层面都被重新塑造了。从我们编写软件的方式到处理方式，人工智能从根本上改变了计算。

他还说，人工智能将创造一些以前不存在的新工作，如数据工程师、提示工程师、人工智能工厂运营人员和人工智能安全工程师，这些都是以前从未存在过的工作职位。人工智能将改变每一个工作职位，为程式设计师、设计师、艺术家、行销人员和制造计划员的工作性能注入强大动力。

正如之前的每一代人都接纳技术来取得成功一样，每家公司和每个人，包括你，都必须学会善用人工智能，并在有AI共同合作的情况下做出惊人的成就。尽管有些人担心人工智能可能会夺走他们的工作，但对于精通人工智能的人来说，这是一个机会。

在未来十年内，我们的产业将用新的、加速的人工智能电脑取代价值超过一兆美元的传统电脑。我的旅程比你们早开始了40年，1984年是一个完美的毕业年份，我预测2023年也将如此。

此前，黄仁勋曾预测，未来10年AI模型比ChatGPT强大100万倍。他说道，“在接下来的10年里，我希望通过新芯片、新互连、新系统、新操作系统、新分布式计算算法和新 AI 算法，并与开发人员合作开发新模型，我相信我们会将人工智能再加速100万倍。”

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