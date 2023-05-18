谷歌 Colab 添加 AI 编码功能，包括代码生成和聊天机器人

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:AI自动编码将上线!Google Colaboratory （Colab） 将添加新的 AI 编码功能，包括代码生成、代码完成和编程聊天机器人。新功能将免费使用，并将得到能够与 GPT-4竞争的 PaLM2模型的支持。

新功能将减轻重复编码任务的负担，让开发人员能够专注于更有价值的编程和数据科学任务。添加 AI 驱动的代码生成、完成和聊天机器人将使开发人员的机器学习开发更加方便。

新功能将支持20多种编码语言，包括 Python 和 Google 的标准 SQL，让任何想学习或使用 Python 的人都能上手。

此外，新功能将针对 Python 和 Colab 进行优化，为开发者提供更好的用户体验。

Google Colab 是一个基于云的 Jupyter notebook 环境，允许开发人员使用 Keras、TensorFlow、PyTorch 和 OpenCV 等框架进行深度学习应用。

添加 AI 驱动的代码生成、完成和聊天机器人将使开发人员更容易创建机器学习应用程序。

PaLM2模型将支持新功能，该模型能够与 GPT-4竞争。新功能将免费使用，任何想学习或使用 Python 的人都可以使用。

参考资料:

https://blog.google/technology/developers/google-colab-ai-coding-features/

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