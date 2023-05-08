云从科技将于5月18日发布大模型产品

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:据36氪消息，知情人士透露，云从科技将于5月18日发布其大模型产品。公司正全力投入行业大模型的研发，并将其引入人机协同操作系统（CWOS）。

在具体产品规划上，云从科技将覆盖政府、企业和消费者三个方向，并将涉及各个领域，如金融、游戏、质量、交通、全域治理等。

云从科技集团股份有限公司是一家人工智能科技企业。业务涵盖智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等领域，为客户提供个性化、场景化、行业化的智能服务。

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