岸田文雄：G7 峰会将讨论 ChatGPT，必须制定国际规则

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:据共同社消息，日本首相岸田文雄 19 日表示，七国集团（G7）领导人将在 5 月 G7 广岛峰会期间讨论讨论生成性人工智能 ChatGPT 相关议题，称「必须制定国际规则」。

此前日本神奈川县横须贺市已宣布将在政府业务中尝试采用 ChatGPT。此外，三菱日联金融集团将开始使用一款聊天机器人从事起草审批请求、回复内部询问等工作。三井住友金融集团已开始试用其与微软日本合作开发的一款人工智能聊天机器人。瑞穗金融集团也计划在公司内部使用一款人工智能工具。

日前，逾千名人工智能专家和行业高管联署，呼吁所有人工智能实验室立即暂停训练比 GPT-4 更强大的人工智能系统至少六个月。欧洲议会议员本周也呼吁世界各国领袖召开峰会，就管制 ChatGPT 的发展寻求解决方案，称人工智能的发展速度已超出许多人预期。

此前日岸田文雄本月 10 日在官邸会见了开发人工智能（AI）聊天软件「ChatGPT」的美国新兴企业 OpenAI 首席执行官 Sam Altman。Altman 透露，岸田听取了有关 ChatGPT 优缺点的介绍，对其很感兴趣。

Altman 还就如何应对 ChatGPT 的风险向岸田表达了自己的想法。他还对媒体表示，考虑在日本开设办事处。

G7 峰会将于 5 月 19 日至 21 日在日本广岛召开。

（举报）