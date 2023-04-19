Spotify、Apple Music停止播放由人工智能生成的歌曲

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:日前，音乐流媒体网站下架了一首模仿德雷克和The Weeknd人声的人工智能歌曲。

一周前，他们的唱片公司威胁对人工智能音乐采取法律行动。包括Spotify、Apple Music和Tidal在内的流媒体平台纷纷撤下了一首模仿两位流行歌手声音的人工智能歌曲——就在一周前，一家大型唱片公司威胁要采取法律行动。

这首名为“Ghostwriter”的歌曲《heart on my sleeve》由一个名为“Ghostwriter”的实体发行，歌曲中收录了德雷克（Drake）和the Weeknd的声音，并使用人工智能来复制他们的声音。

这首歌开始迅速走红，在TikTok上被广泛分享，在YouTube上的播放量也达到了25万次。在Spotify上，它获得了62.5万次播放，并迅速在SoundCloud上突破了10万次大关。可是这首歌在各种流媒体平台上的列表并没有提及为这首歌复制声音的艺术家的名字。然而，YouTube和TikTok上的帖子却可以查询到。

目前，这首歌已经被下架，不过在Spotify上播放按钮和音轨是灰色的，无法播放。Apple Music、Deezer和Tidal都已对该歌曲进行了下架处理。

上周，代表Drake和The Weeknd的UMG致信Spotify和Apple Music等平台，威胁称，如果它们在未经许可的情况下开始培训受版权保护音乐的人工智能服务，将采取法律行动。

虽然这些平台本身并没有创造出这首特别的人工智能歌曲，但如果它们在未来推出人工智能生成的音乐，就会面临法律威胁。目前尚不清楚UMG是否在幕后大规模删除Ghostwriter的歌曲。

此前，该唱片公司曾要求YouTube删除一段人工智能生成的埃米纳姆关于猫的说唱视频。要下架视频，版权持有人必须正式要求该平台下架。一般来说，版权所有者将是视频的所有者，这意味着制作内容的人不能将其变现。

虽然Ghostwriter的歌已经被撤下，但一个流行的人工智能生成的歌曲仍在流传的例子是来自youtube用户Schmoyoho的《Boy’s a Liar Pt.2》（拜登和奥巴马的版本）。这首歌由美国总统乔·拜登和巴拉克·奥巴马共同演唱，获得了近100万的点击量。

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