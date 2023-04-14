福布斯发布2023年AI50榜单：OpenAI、谷歌云、AWS等上榜

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:今日，福布斯发布2023年AI50榜单，它是由美国福布斯杂志、Sequoia Capital和Meritech Capital联合评选的榜单，旨在表彰最有前途的使用人工智能进行商业应用的未上市公司。

该榜单共有50家公司入选，其中包括OpenAI、Hugging Face、Scale AI、AlphaSense、Vectra AI、Databricks等知名企业1234。在亚洲地区，只有一家日本公司RevComm（レブコム）获得了这一荣誉56234。RevComm是一家专注于使用自然语言处理技术提供智能合同服务的公司。

据了解，榜单分为基础设施及应用两大板块。基础设施方面，OpenAI、谷歌云、AWS、英伟达、英特尔、AMD 等公司上榜;应用层面，character.ai、Midjourney、Glean、Canvas 等上榜。据悉，榜上公司总共获得了272亿美元的资金。

红杉表示，今年榜单的四大趋势包括生成式 AI 基础设施、预测性基础设施、生成式 AI 应用及预测性 AI 应用程序。此外，红杉就人工智能的前景发表看法，并提出未来一年需要注意的三件事:基础设施层将非常“庞大”;LLM 的使用将趋于成熟;随着人工智能浪潮释放出巨大的社会变化，那些速度快且目光远大的企业将得以生存。

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