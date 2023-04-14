西班牙和法国宣布对 ChatGPT 展开调查 欧洲数据保护委员会成立专门工作组

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日消息:西班牙国家数据保护局当地时间 4 月 13 日发表声明，称该机构已经正式对 ChatGPT 可能的违反法律行为展开初步调查程序。同时法国国家信息自由委员会（CNIL）也决定对 ChatGPT 提出 5 项指控，并展开调查。

西班牙国家数据保护局要求欧洲数据保护委员会将 ChatGPT 列为全体会议上需要重点讨论的一项主题，西班牙数据保护局认为需要在欧洲层面采取统一行动以应用《通用数据保护条例》。尽管，西班牙国家数据保护局在声明中为实施人工智能等创新技术进行了辩护，但同时指出实施创新技术的同时需要遵循现行法律法规。

此外，欧洲数据保护委员会（EDPB）宣布成立专门工作组，以促进该调查在欧洲地区的合作事宜。欧洲数据保护委员会称，此次行动是在意大利数据保护局开始对 ChatGPT 立案调查之后做出的，并表示希望欧洲各国之间就针对 ChatGPT 采取的行动进行充分沟通。

另外，意大利数据保护机构周三列出了一系列要求，OpenAI 必须在4月30日前满足这些要求，才能解除对人工智能聊天工具的禁令。如果 ChatGPT 的制造商 OpenAI 遵守措施，满足监管机构因隐私问题对人工智能软件实施的临时禁令，那么 ChatGPT 很快就能回到意大利。

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