巴菲特：苹果用户对品牌忠诚度 出价1万美元也无法撼动放弃 iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日消息:沃伦·巴菲特和伯克希尔·哈撒韦公司是苹果公司的忠实粉丝，这已不是什么秘密，上个月，这家企业集团透露，它进一步扩大了其已经持有的大量苹果股票。在周三的一次新的采访中，巴菲特再次歌颂了苹果公司、首席执行官蒂姆·库克和 iPhone 的忠诚度。

周三上午在接受 CNBC 采访时，巴菲特称赞了库克在担任 CEO 期间对苹果公司的领导有多么出色。「蒂姆·库克是最优秀的 CEO 之一，他了解这个行业，」巴菲特说。「蒂姆·库克以一种非凡的方式管理着这家公司。」

巴菲特还解释了为什么他认为苹果的用户有这么强的品牌忠诚度，他说即使是 10，000 美元，人们也不会放弃他们的 iPhone。

「如果你是一个苹果用户，有人给你 10，000 美元，但唯一的条件是他们会拿走你的 iPhone，你将永远无法再购买另一部，你不会接受它。如果他们告诉你如果你再买一辆福特汽车，他们会给你 10，000 美元让你不买，你会拿走这 10，000 美元然后买一辆雪佛兰。」 「这是一个非常有价值的工具。这并不意味着它不会被孩子们滥用，蒂姆·库克也关心这个问题。任何东西都可能被滥用。但我认为蒂姆·库克关心这个问题。」 「我认为蒂姆·库克是最优秀的 CEO 之一。他了解业务，他有一个产品，基本上是史蒂夫·乔布斯发明的，但蒂姆·库克以非凡的方式管理着该公司。」

巴菲特继续解释说，当被问及为什么伯克希尔·哈撒韦公司拥有这么多苹果公司股票时，归根结底是苹果对用户和投资者来说都是一个「了不起的企业」。「我们怎么能发展这样的业务呢？因此，我们拥有它的很多股份，」他说。「而且我们的所有权每年都会增加一点，因为他们回购股票。」

最后，巴菲特谈及了时下流行的 ChatGPT。他表示，他不确定这种先进技术是否对人类有益。「我认为就展示我们能做什么而言，这是一个令人难以置信的技术进步，我认为这很不寻常，但我不知道它是否有益。」

（举报）