谷歌母公司 Alphabet 领投人工智能初创公司 AlphaSense 1 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日消息:谷歌在人工智能方面的巨额投资和生成式人工智能的最新热潮并不局限于其自家产品。母公司 Alphabet 也在将资金投入到创业公司领域。

Alphabet 的后期风险投资部门 CapitalG 告诉 CNBC，它刚刚主导了对企业数据公司 AlphaSense 的 1 亿美元投资，该公司的估值为 18 亿美元。AlphaSense 与 FactSet 和 Bloomberg 等公司竞争。

本周二宣布的这轮融资是在围绕生成式人工智能的风潮持续数月之后进行的，特别是 OpenAI 的 ChatGPT 和其他文本生成工具，它们使用大型语言模型或 LLMs，为用户有提问回应创造性和复杂的答案。今年 2 月，谷歌推出了一项名为 Bard 的对话产品，它将与该公司占主导地位的搜索引擎和其他产品整合。

AlphaSense 首席执行官 Jack Kokko 说，AlphaSense 正在开发一项产品功能，该功能将为客户自动总结金融文件，以便他们能够更容易地收集关键点。长期以来，总结工作对人工智能软件来说是一项具有挑战性的任务，但在 LLM 的帮助下，总结工作已经得到了明显改善。

在去年的新闻稿中，AlphaSense 称其平台使用由人工智能和自然语言处理驱动的「专有搜索技术」，以「从广泛的公共和私人内容中提取相关的见解」。Kokko 说，新的资金将用于雇用更多的销售人员，因为该公司准备在经济稳定时上市。他说，这笔钱还将帮助 AlphaSense 改进其技术，促进生成式人工智能的进步。

Kokko 说，AlphaSense 正在研究技术，以确保其技术能够创建准确的摘要，并为文件加上脚注，以便人们知道信息的来源。但他拒绝透露 AlphaSense 计划采用的具体 LLMs，但他说该公司正在测试目前可用的几乎所有主要模型。包括 Alphabet 和 Meta 在内的科技公司以及 OpenAI 和 Cohere 等初创公司都开发了 LLMs。

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