女子优酷追剧惊现3000秒广告 重进后恢复正常

4月2日在福建厦门，一段修鞋摊前的争执视频在网络上引发热议。女孩哭着喊道，这就是三千块的鞋，你给我修坏了，还把鞋扔到一边。女孩称，她把鞋拿来给摊位的师傅修，结果师傅将皮子划开，把自己的鞋给修坏了。鞋匠则有些不乐意，表示皮子很厚，磨脚，不拉开不没法修，他还吐槽管我P事我没听说过3000多块的鞋”。对此，网友们也是纷纷送上观点：谁心疼谁知道3000的