Anthropic 计划创建的「Claude-Next」前沿大模型将比目前最先进的 AI 强大 10 倍

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日消息:据 TechCrunch 报道，Anthropic 是谷歌支持的初创公司，他们计划创建一个名为「Claude-Next」的前沿大模型，其能力将比目前最先进的 AI 强大 10 倍。

然而，这需要在未来 18 个月内投入数十亿美元，并计划在接下来的两年内筹集 50 亿美元资金，与 OpenAI 在多个主要领域展开竞争。

OpenAI 的前研究副总裁 Dario Amodei 在 2021 年以公益公司的形式成立了 Anthropic，并带走了一些 OpenAI 的员工，包括 OpenAI 的前政策负责人 Jack Clark。在对公司的发展方向产生分歧后，Amodei 从 OpenAI 离职，即这家创业公司越来越注重商业。

Anthropic 现在与 OpenAI 以及 Cohere 和 AI21 实验室等初创公司竞争，这些公司都在开发和生产自己的文本生成——在某些情况下是图像生成——的生成式人工智能系统。

Anthropic 将前沿模型描述为「人工智能自学的下一代算法」，提到了其开发的一种名为「constitutional AI」的人工智能训练技术。在高层次上，constitutional AI 试图提供一种使人工智能与人类意图相一致的方法 —— 让系统使用一套简单的指导原则来回应问题和执行任务。

谷歌是 Anthropic 的投资者之一，已承诺向 Anthropic 投资 3 亿美元以获得这家初创公司 10% 的股份。根据英国金融时报最先报道的交易条款，Anthropic 同意将谷歌云作为其「首选云提供商」，并与两家公司「共同开发 AI 计算系统」。

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