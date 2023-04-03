Gurman：后 iPhone 时代的开始 苹果混合现实设备将于 WWDC2023 发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日消息:彭博社 Mark Gurman 在最新一期 Power On 通讯中表示，苹果公司将在两个月后举行的 2023 年度全球开发者大会（WWDC）上发布首款混合现实头戴设备。

Gurman 表示，苹果公司已经选择 2023 年 6 月 5 日作为其历史上最重要的日子之一。它计划在这一天推出其首款混合现实头显，它认为这是后 iPhone 时代的开始。

这款头显将是一个冒险的，但对苹果来说可能是一个里程碑式的发布。它将预示着混合现实将成为其下一个主要产品类别，让人们得以一窥通过头显而不是袖珍触摸屏与世界互动的未来。

在 WWDC2023 上的展示可能包括头显本身，但也包括其内置的 xrOS 操作系统、配套服务，以及也许是最关键的一个软件开发工具包和平台，让开发者编写新型的应用程序。

Gurman 表示，可以从全球开发者大会邀请函中看出一些端倪。苹果发布的图片清晰地勾勒出苹果园区的轮廓，表明开幕式将在公司总部举办。根据其彩虹结构轮廓，可以推测这可能是苹果头戴设备朝上摆放时的弯曲线条，这令人感到十分有趣。

苹果宣布最新 WWDC 的新闻稿也强调了今年活动的重要性质。开发者关系负责人 Susan Prescott) 称这次大会是苹果「迄今为止规模最大、最激动人心的」，并表示公司「迫不及待」要举办「这场非常特别的活动」。

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