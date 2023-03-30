苹果宣布 WWDC 2023 活动将于 6 月 6 日至 10 日举行

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:苹果公司今天宣布，第 34 届年度全球开发者大会将于 6 月 5 日星期一至 6 月 9 日星期五（北京时间 6 月 6 日至 10 日）举行。与 2020 年、2021 年和 2022 年的 WWDC 一样，2023 年的 WWDC 大部分将是一个线上活动，它将免费向所有开发者开放。

苹果将提供在线会议和实验室，这将使开发者能够了解将在 WWDC 上宣布的新功能和软件。还将有一个传统的 Swift 学生挑战赛，苹果在 4 月 19 日前接受申请。

虽然 WWDC 2023 将再次在线上举行，但苹果正计划为选定的开发者和学生举办一个全天的特别活动，该活动将于 6 月 5 日在苹果园园区举行。与会者将能够观看主题演讲和 State of the Union 视频，会见一些苹果员工，并参加苹果设计奖。苹果公司去年也举行了类似的亲身体验活动。

当前的苹果开发者计划成员、苹果企业家训练营校友、之前的 Swift 学生挑战赛获奖者以及当前的苹果开发者企业计划成员可以提交申请，参加 Apple Park 活动。苹果公司计划通过随机抽签选择与会者，通知将于 4 月 5 日下午 6 点前发出。

苹果将于 6 月 5 日星期一举行主题活动，展示 iOS 17. iPadOS 17. tvOS 17. watchOS 10 和 macOS 14，此外还可能有新硬件发布。今年的活动预计将关注苹果正在开发的 AR/VR 头显，我们还可能看到 Mac Pro 和 15 英寸 MacBook Air。

2020 年之前，WWDC 是在圣何塞的 McEnery 会议中心举行的现场活动，但即使 COVID-19 的大流行已经结束，苹果也会选择以线上为重点的活动。在线形式允许更多的开发者获得 WWDC 的体验，因为没有出席的限制。

苹果公司计划在 2023 年 WWDC 之前通过电子邮件、苹果开发者应用程序和苹果开发者网站向开发者提供更多信息。

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