华为发布2022年年度报告：营收6423亿元 净利润356亿元

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:华为发布2022年年度报告显示，2022年华为整体经营平稳，实现全球销售收入6423亿人民币，同比增长0.9%，净利润356亿元，同比下滑68.7%。
其中，华为运营商业务、企业业务、终端业务分别实现销售收入2840亿元、1332亿元、2145亿元。
2022年，华为研发投入达1615亿人民币，占全年收入的25.1%，十年累计投入的研发费用超过9773亿人民币。
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凤凰网科技讯 北京时间3月8日，数字货运平台满帮集团公布2022年第四季度及全年业绩。财报显示，满帮2022年营收67.3亿元，同比增长44.6%；非美国会计准则下实现净利润约14亿元，同比增长209.8%。2022年满帮平台成交GTV达2611亿元，履约订单数为1.2亿。其中货运匹配服务营收56.6亿，同比增长43.3%；增值服务营收10.8亿，同比增长51.7%。截至2022年12月31日，满帮集团持有现金、现金等价物、受限制现金、短期投资为263亿元（约38亿美元），上年同期为260亿元。满帮同时公布一项股票回购计划，公司将在未来12个月内通过自有现金回购不超过5亿?
3月31日，华为发布2022年年报。华为中国官微分享了一张图看懂，感兴趣的不妨了解下华为过去一年的经营业绩状况。搭载HarmonyOS的华为设备达到3.3亿台，HarmonyOS成为发展最快的智能终端操作系统，上市30多款智能汽车零部件，鸿蒙座舱成为座舱天花板”。
3月31日，在华为2022年年度报告发布会上，对于任正非此前过去3年华为重新设计了13000多个各种元器件”的表述，轮值董事长徐直军表示，可能任总记错了，他认为应该是10年，华为从2012年到现在一直在做这件事情，但是这项工作基本结束了，不会还改来改去。徐直军表示，华为进入了资产下的正常状态，也意味华为所有的研发精力可以聚焦在进一步来提升产品的竞争力。我们有信心战胜艰难困苦，实现持续生存和发展。
+3+月+30+日晚间，海尔智家发布+2022+年财报。+2022+年海尔智家实现收入2435.+14+亿元，同比增长7.2%，营收逆势增长跑赢行业；归母净利润147.+11+亿元，同比增长12.5%，扣非归母净利润139.+63+亿元，同比增长18%，利润增速持续超营收增速。在此基础上，海尔智家又在全球加速落地智慧家庭，进一步释放市场需求，从带动其盈利能力的持续提升。
京东发布2022全年财报昨日晚间，京东集团发布了其截至2022年12月31日止三个月及全年的未经审计财务业绩及截至2022年12月31日止年度股息。财报显示，2022年第四季度净收入为2，954亿元，同比增长7.1%。2022年第四季度归属于普通股股东的净利润为30亿元人民币（约4亿美元），2021年同期为净亏损52亿元人民币。2022年全年，京东净收入为10，462亿元，同比增长9.9%。归属于普通股股东的净利润为104亿元人民币（约15亿美元），2021年全年为净亏损36亿元人民币。京东PLUS会员在籍会员数量截至四季度末达3400万，保持高速增长态势。京东体系的员?
3月16日，挚文集团公布了2022年第四季度及全年未经审计的财务业绩。2022年第四季度，挚文集团净营收达32.127亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为4.879亿元，持续32个季度盈利。归属于挚文集团的净利润为14.843亿元。
3月 28 日，比亚迪公告， 2022 年净利润166. 22 亿元，同比增长445.86%，每 10 股派发现金红利11. 42 元。
360数科发布2022年第四季度及全年业绩，2022年第四季度净收入总额为39.07亿元，同比下降11.6%；应占净利润为8.72亿元，同比下降34%。2022年第四季度财务摘要• 净收入总额为人民币39.07亿元2021年同期则为人民币44.22亿元。非公认会计准则净利润率为23.5%。
昨日晚间，宁德时代发布2022年年度报告摘要，报告期内，公司营业收入3285.93亿元，同比增长152.07%;归属于上市公司股东的净利润为307.29亿元，同比增长92.89%;基本每股收益12.91元，同比增长87.87%。分季度来看，宁德时代第四季度业绩明显好于前三个季度，其中营业收入为1182.54亿元，归属于上市公司股东的净利润为131.38亿元。2022年，宁德时代的研发人员达到了16322人，较去年年末的10079人增加了61.94%。
携程集团今日发布该公司截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计财务业绩。财报显示，携程集团第四季度净营收为50亿元人民币，与上年同期相比增长7%，与上一季度相比下降27%;净利润为21亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为8.83亿元人民币，而上一季度的净利润为2.45亿元人民币。在整个2022财年，携程集团的净营收为200亿元人民币，与上一财年相比持平;净利润为14�
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。
CPU主频最高可达 2.91GHz，内置骁龙 X62 5G 调制解调器骁龙7+ Gen2 采用经典的 1+3+4 架构，台积电4nm，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，CPU主频最高可达 2.91GHz，性能提升高达 50%，GPU 和 AI 引擎部分都有 2 倍的增长，整体能效提升 13%；骁龙 7+ 还是 7 系移动平台中首次支持 18bit 三 ISP 的准旗舰级芯片。支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，低光下也能带来更出色的色彩表现能力，最高支持高达 2 亿像素的照片拍摄，也支持 4K HDR 视频拍摄。第二代骁龙 7+ 还支持部分 Snapdragon Elite Gaming 功能，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染，当然也将支持高通 aptX 骁龙畅听技术；采用骁龙 X62 5G 调制解调器，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
卧龙苍天陨落里化解是最为关键的游戏机制，只要掌握了化解那游戏中大部分敌人都可以轻松应对，不过化解这个操作还是需要熟悉并经过大量练习才能完全掌握的。什么是化解？化解是指卸开敌人攻击使其破绽大开的战斗技巧。攻击遭破解的敌人会失去平衡，在降低敌方气势的同时提升自身的气势。就像只狼中的弹刀一样，气势与架势槽的设定类似，在本作的战斗系统中具有非常重要的作用。为什么不能化解？不能化解有两种可能，第一种是你没有准确掌握使用化解的时机，第二种可能是你的装备负重超过上限了，装备重量超过100%的状态时会无法进行化解，且回避和使用武技时消耗的气势会大大增加。因此在配装时一定要注意负重不能超过100%。化解时机如何判断？卧龙的化解判定还是比较宽松的，大概为 24 帧，也就是有0. 5 秒左右会被判定成功。这里需要注意的是，化解普通攻击时只需注意抬手动作即可，近战时看到对方抬手按化解即可成功判定，化解红光大招时则需要注意不能第一时间按化解，而是要等红光变亮才是正确化解时机，如果是冲击型的大招则需要等到快要近身时按才能成功化解。