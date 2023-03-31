华为发布2022年年度报告：营收6423亿元 净利润356亿元

携程集团今日发布该公司截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计财务业绩。财报显示，携程集团第四季度净营收为50亿元人民币，与上年同期相比增长7%，与上一季度相比下降27%;净利润为21亿元人民币，相比之下上年同期的净亏损为8.83亿元人民币，而上一季度的净利润为2.45亿元人民币。在整个2022财年，携程集团的净营收为200亿元人民币，与上一财年相比持平;净利润为14�