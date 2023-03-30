创造者必读！抖音更新“剧情演绎”类视频创作规范

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:日前，抖音发布公告称，为进一步加强对虚假摆拍现象的治理，避免内容创作引发错误解读，服务广大创作者制作、传播正常演绎剧情类内容的需求。抖音更新了关于“演绎”类作品的内容创作规则，要求:

“创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎”，避免作品被误解。对未注明“演绎”标识，又刻意利用虚假摆拍获取流量进行不当营销的账号，将从严处罚。

具体规则如下:

1、创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置、形式明确标注相关视频系演绎，文案包括但不限于“虚构/演绎作品，仅供娱乐”等。

2、如作品因未对外注明系“演绎”或“虚构”，致使社会公众、新闻媒体产生误解，成为“不实信息”，平台将从严处置，视情节对发布账号给予全面禁言30天至无限期封禁等处罚。

3、主动打标并有效对外展示的同时，剧情类创作作品仍需遵守抖音社区公约，包括但不限于:不得包含虚假慈善、虚假卖惨等违反公序良俗的内容，不得含有低俗、暴力、歧视等违法或不良内容。相关规则请点击“阅读原文”查看《抖音社区自律公约》完整版。

4、同时，抖音将开通申诉通道，若创作者认为自己发布的虚构作品无责，仅是被不合理曲解或者其他原因引发视频被处罚，可向平台提出申诉。

上述内容创作规则已经开始试运行，并将于2023年5月1日起正式生效。

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