支付宝出境游服务覆盖超过70个国家和地区 最新去韩国可用支付宝买火车票

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:中国出境游市场正在稳步恢复和回暖。据支付宝平台今天发布的一季度出境游消费景气洞察显示:2023年1-3月，国人的整体出境游消费力已恢复至2019年同期的三成。三年不见再出发，首批中国出境游客花钱更多了，人均交易笔数比疫情前增加了20%，人均消费金额更增加了一倍。

据民航总局数据显示:截至2月中旬，国际客运航班量恢复至疫情前的9%，民航总局方面表示会安全有序恢复国际客运航线。3月10日，文旅部发布试点恢复第二批旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务名单，最新中国公民出境游的目的地增至60个。

以上种种政策利好，助力出境游市场持续升温。支付宝数据显示，首批中国游客出境游最青睐的目的地依次为:中国香港、中国澳门、日本、泰国和马来西亚。其中，中国香港的搜索量比去年同期增近600%，同时实际交易笔数也证明了这一点。目前在香港超9成商户都可以用支付宝，小至一串鱼蛋，大至连锁餐饮、超级市场，甚至搭港铁、坐巴士、乘轮渡等都能用，“乘车码”成为了一季度到港游客在支付宝上搜最多的服务。

与此同时，更多新兴目的地也进入了中国游客视野。特别是一些免签国家颇受青睐，以卡塔尔为例:早在2018年，卡塔尔机场就率先接入支付宝;2022世界杯后，卡塔尔的商场、餐饮、酒店等越来越多的地方可见蓝色二维码。卡塔尔旅游局大中华区旅业总经理丁晓琴说:“卡塔尔欢迎中国朋友!来这里你能感受到沙漠和大海，也可以去地道的阿拉伯集市，快带上你的支付宝出发吧!”

（图说:法国巴黎春天百货商家用新春优惠热情接待中国游客）

“我非常开心在这个春天迎接中国游客的归来。我们会为中国客人提供专属购物体验，比如引进他们最熟悉、最受欢迎的支付宝!”法国春天百货集团首席合作官EmmanuelSuissa说。中国市场持续回暖，带给全球旅游业者更大的信心和期待。近期，法国巴黎春天不仅推出用支付宝打95折，还满购送“周杰伦奶茶”machi奶茶;在西班牙第一大的英格列斯百货公司，柜员会推荐无最低消费也可用支付宝实时退税，最多相当于打了85折;在迪拜机场免税店里，店方不仅摆出最新的推荐用支付宝立牌，还招聘了231名中国人当导购，且还准备再招100名员工服务中国游客。

三年不见，世界你好。虽然过去的三年间出境游“暂停”，但并未阻断中国移动支付和全球的连接。最新数据显示:助力中国人一部手机游全球，支付宝的出境游服务已到超过70个国家和地区，覆盖吃喝玩乐游购行等各类消费场景，包括可在36个国家提供退税服务，在超1000个境外城市可预约打车。

出门在外，最需要什么服务?数据显示:游客最关心的是汇率和优惠，这2个服务成为搜索最多的关键词。上支付宝搜“惠出境”，领福利锦囊、看超优汇率，成为不少懂行的游客“薅羊毛”必选动作;其次他们还关心机票、出入境服务和酒店，尤其是担心出境后手机无法上网，所以“上网”“流量”的搜索量也比去年同期增长了6倍以上。

（图说:韩国首尔明洞的街头，商家打出大幅的支付宝广告揽客）

此外，在支付宝新上的出境游服务里，还可以买韩国火车票:中国游客只要上支付宝搜“韩国Korail火车票”小程序，即可根据出发地、目的地和计划时间，在手机上从韩国200多个火车站里选购自己想要的车次，无需到现场排队，更不用下载当地App。

（举报）