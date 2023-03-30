百度沈抖：长远来看生成式 AI 算力、算法、数据永远得不到满足

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:2022 年 11 月，OpenAI 公司推出了聊天机器人 ChatGPT，这一事件在全球范围内掀起了生成式 AI 的热潮。紧接着，谷歌也发布了类似 ChatGPT 的产品 Bard。百度在 3 月 16 日发布了名为「文心一言」的聊天机器人。

日前在博鳌亚洲论坛 2023 年年会「推进数字经济」论坛上，百度智能云总裁沈抖表示，微软用 ChatGPT 把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍，「过去不到半年的时间，美国（科技公司）围绕 ChatGPT 在做，用它生成 PPT、合同以及行程机票，这是有想象空间的，这也是一次更大的技术变革，真正的想象空间留给更有创意的人去想。」

沈抖在回应若将生成式 AI 落到实处，算力、算法、数据哪个会是百度最大的瓶颈时表示：「站在今天的时间点上，百度将文心一言发布出来，很多人体验过，长远来看，算力、算法、数据永远得不到满足，但是现阶段已经走出了扎实的一步。」

沈抖认为，算力受限制的企业都是一时急性跟着做，真正在这个方向长期投入的企业肯定有比较雄厚的准备，「对一部分企业来讲，是一个瓶颈，对更多长期在这个领域耕耘的企业是可以解决的问题。」

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