拉动消费2000亿！2023微信公开课PRO上微信支付这些内容值得关注

站长之家(ChinaZ.com) 3月29日 消息:3月28日的2023微信公开课PRO晚间的“微信之约”，在广州正式跟大家见面，腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖分享了微信支付近一年在助力小微商家、科技创新、消费者保护等方面的行动和思考。

拉动2000亿消费，3亿人领取微信支付消费券

过去几年，微信支付一直在助力各地政府通过数字化的方式发放消费券，能够根据政府的需求，定向到不同地区、不同行业的商户去使用。自2020年以来，已经有超过3亿人次用微信支付领取各类消费券，有260多个省市项目的消费券通过微信支付发放，一共发放资金超过210亿，拉动消费2000亿。

线下转线上，小微商家用这一“神器”获客

疫情疫情让国内商户快速实现线上化，线上的用户哪里来?微信支付的支付后的小程序优惠券功能帮助商家将线下到线用户高效转化为线上用户，以星巴克为例，顾客在线下消费之后，会在小程序里收到一张微信小程序优惠券，既告诉了顾客“我有小程序”，又推动顾客首次到线上小程序交易，截止到目前有2.5万个商家接入支付后小程序优惠券，在过去3年有120亿次使用。

另一种是线下消费如何促成下一次线上复购，微信支付和企业微信的互通转账起了很大作用。用企业微信加顾客，已经成了诸多导购的习惯性动作，这批客户将成为导购最珍贵的“资产”，后续很容易形成自然复购，去年微信支付和企业微信一起合作，做了互通转账功能。导购在微信内和消费者内交易时，可以用企业微信对外收款，交易资金进入公账，保护了消费者的资金安全，顾客付费也会更安心。同时企业也可以很方便地核对导购的业绩。

保护消费者，3年大额被骗金额下降98%

2022年，微信支付上线了“消费者保护中心”，开设了包括帮助中心、安全保障、隐私保护以及消费者宣教栏目。据张颖介绍，微信支付过去使用了非常多的技术和风控手段来不断提升交易安全，从2020年到现在，大额被骗金额已经下降了98%。张颖表示，微信支付的目标是“天下无欺”，他们还将持续在这方面努力，保护生态的交易安全。

环卫工爱心餐，餐餐暖人心

关注线上支付安全的同时，线下公益依旧持续开展。据广东省统计局第七次人口普查数据，深圳常驻人口达1756万，仅深圳就有6万多名环卫工人，每天生活垃圾处理量超过2万吨，他们的“工位”坐落在大街小巷，每天吃上一口热饭却成了难题。微信支付爱心餐目前已在广州、深圳、延安落地，累计有近5700家门店参与，为10万环卫工人送出近90万份爱心餐。捐赠用户可以在爱心餐被领取时收到同步的数字化反馈，每一份爱心都值得被回应。

科技探索，永不停歇

微信支付开始尝试推出“微信刷掌”服务，旨在用创新科技带来更便捷的生活新体验。用户将会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，即可刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行，目前正在逐步邀请商家联合打造刷掌应用场景。在分享中张颖说道:“我以前会觉得刷掌是一个非常有科技感、非常酷的东西，后来我觉得管它什么科技感，只要它足够方便就可以了。”

“足够方便”简单四个字便可以概括微信支付一直以来的初心和坚守，让小商户足够方便地收款，用户足够方便安全地付款，让微信支付链接的每一个人，足够方便。

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