微信开放平台曾鸣：进一步完善基建，为用户创造长期价值

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:2022年，小程序月均使用天数增长了24%，使用时长同比增长2倍;交易规模达数万亿元，同比增长超40%;小程序开发者数量同比增长23%，使用云开发的帐户数超过300万。

这是2023微信公开课PRO·微信之约的现场，微信开放平台负责人曾鸣分享的小程序最新数据。

曾鸣表示，随着小程序基建的不断完善，用户生态也将进一步繁荣，真正实现小程序的使命——“为用户创造长期价值”。

生态繁荣:使用时长增长2倍，交易规模增长超40%

一直以来，小程序始终扮演着连接器的角色，及时地为用户提供服务，无论是线上教学、文档共享、社区买菜，还是各类的健康民生服务，都极大地方便了用户的生活。

对此曾鸣表示，基于更多的服务场景，小程序生态在过去一年中保持了持续向上的态势，取得了稳定的增长:

1、用户粘性持续提升:2022年小程序月均使用天数增长了24%，使用时长同比增长2倍;

2、交易生态更加活跃:2022年小程序规模达数万亿元，同比提升40%，并在年后助力实体行业实现了快速复苏;单用户年交易金额同比增长34%，凸显用户在小程序交易的意愿更加强烈;

3、商业价值愈发凸显:小程序逐步成为商家经营和投放广告的主要载体，并帮助更多开发者获得广告分成收益。过去一年小程序来自微信广告的打开次数增长了53%，非游戏小程序流量主数量也增长了23%;

4、开发者不断涌入:长期稳定的增长与商业回报，让越来越多的开发者主动拥抱生态。过去一年，小程序开发者数量同比增长23%，使用云开发的帐户数超过了300万。

能力更新:多场景落地，携手开发者探索更多可能

过去一年中，小程序持续迭代组件，通过提供更多新能力，与开发者一起探索更多的可能。如今，这些能力已逐步在用户连接、商户经营与硬件交互等场景中落地，让小程序也能承载温情与善意。

以校园场景为例，小程序提供的VOIP能力，正在帮助学生和家长之间实现便捷、流畅的视频通话体验。如住校学生通过设备里的小程序拨打电话，家长微信端就会及时弹出小程序提醒进行视频通话，接通率相比app提升6倍，让陪伴无需等待。

而在急救场景，小程序开放了短信拉起小程序能力，并联合各地的急救中心落地使用。以重庆120急救中心为例，120电话拨通后，系统会给抢救者下发短信，打开小程序对患者进行定位，接收来自急救医生的专业视频指导，这缩短了30%的应急响应时间，帮助挽回更多生命。

在餐饮行业，小程序提供的“同城物流”能力，正帮助餐饮商家连接不同运力服务商，让履约配送不再成为难题，目前已有超过60%的头部餐饮企业开通小程序外卖;而在快消行业，通过小程序提供的“门店助手”能力，帮助品牌连接超过百万的线下小店，更好地触达销售终端、连接消费者。

此外，曾鸣还表示，通过强化小程序控制硬件的能力，控制硬件能力支持轻量配网，支持多种协议的设备配网和控制，在小程序中即可便捷地管理和操控智能硬件设备;此外小程序的硬件框架能力也在持续优化，支持车机运行小程序、同一ID多端运行，满足用户长尾需求。

服务升级:完善基建，为用户创造长期价值

2023年，小程序将从提升性能体验、健全信任机制、优化消息能力和提升开发效率等四个方面入手，为开发者提供更加完善的服务。

如何进一步优化小程序的体验?据曾鸣介绍，小程序将在平均耗时2秒内的基础上，进一步优化启动与页面切换体验，实现打开耗时缩短50%，单页面资源占用减少35%;小程序的消息能力也将由订阅下发逐步升级为精准触达，未来用户将无需订阅，即可获得更加精准的消息体验。

同时，平台也将继续健全信任机制，通过交易保障认证和用户交易评价等能力，持续提升安全和治理水平，未来将面向认证店铺推动100%用户投诉处理。

从1.0时代的社区，到2.0时代的云开发、云托管，小程序始终把提升开发工具的质量与效率放在首位。曾鸣表示，小程序开发将迎来3.0版本，通过提供一站式开发平台，覆盖APP、H5等场景的开发需求，并提供多端框架、安全网关、数据服务、身份管理等多项服务，进一步提升开发效率。

正如曾鸣所言，随着新场景、新能力的不断涌现，以及更加完善的服务体系，小程序将带来“更多的可能性”，一个「触手可及、无处不在」的小程序生态，正愈发清晰。

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